В Ставропольском крае 17 округам грозят пожары из-за аномально жаркой погоды

Губернатор Ставропольского края рассказал о введении противопожарного режима в 17 округах региона

15 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе на два месяца введут особый противопожарный режим. Синоптики прогнозируют усиление жары и повышение риска возгораний.

В Сухой Щели под Новороссийском горит лес: Что известно о пожаре

По словам главы Ставрополья, угроза пожаров сохраняется в Апанасенковском, Кочубеевском, Андроповском, Туркменском, Арзгирском, Благодарненском, Степновском, Курском, Ипатовском, Левокумском, Нефтекумском, Буденновском, Новоселицком, Александровском, Изобильненском, Петровском и Труновском округах.



В этот период власти региона запретили работать с огнем в полях и лесах, а также использовать огонь около них. Чтобы быстро реагировать на риски, связанные с жарой, в Ставропольском крае продлили режим повышенной готовности.