В Ставропольском крае 17 округам грозят пожары из-за аномально жаркой погоды
Губернатор Ставропольского края рассказал о введении противопожарного режима в 17 округах региона
15 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе на два месяца введут особый противопожарный режим. Синоптики прогнозируют усиление жары и повышение риска возгораний.
В Сухой Щели под Новороссийском горит лес:
По словам главы Ставрополья, угроза пожаров сохраняется в Апанасенковском, Кочубеевском, Андроповском, Туркменском, Арзгирском, Благодарненском, Степновском, Курском, Ипатовском, Левокумском, Нефтекумском, Буденновском, Новоселицком, Александровском, Изобильненском, Петровском и Труновском округах.
В этот период власти региона запретили работать с огнем в полях и лесах, а также использовать огонь около них. Чтобы быстро реагировать на риски, связанные с жарой, в Ставропольском крае продлили режим повышенной готовности.
Напомним, что 15 июля заповедник «Утриш» под Анапой закрыли для туристов в связи со сложными погодными условиями и высокой пожароопасностью пятого класса.
Как писали ранее Юга.ру, на Кубани потушили несколько крупных пожаров. На выходных по Краснодаром горели «Озеро лотосов» и Копанской мусорный полигон, а также лес в Туапсинском районе.