В Ставропольском крае 17 округам грозят пожары из-за аномально жаркой погоды

Ставропольский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Губернатор Ставропольского края рассказал о введении противопожарного режима в 17 округах региона

15 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе на два месяца введут особый противопожарный режим. Синоптики прогнозируют усиление жары и повышение риска возгораний.

В Сухой Щели под Новороссийском горит лес:

По словам главы Ставрополья, угроза пожаров сохраняется в Апанасенковском, Кочубеевском, Андроповском, Туркменском, Арзгирском, Благодарненском, Степновском, Курском, Ипатовском, Левокумском, Нефтекумском, Буденновском, Новоселицком, Александровском, Изобильненском, Петровском и Труновском округах.

В этот период власти региона запретили работать с огнем в полях и лесах, а также использовать огонь около них. Чтобы быстро реагировать на риски, связанные с жарой, в Ставропольском крае продлили режим повышенной готовности. 

Напомним, что 15 июля заповедник «Утриш» под Анапой закрыли для туристов в связи со сложными погодными условиями и высокой пожароопасностью пятого класса. 

Как писали ранее Юга.ру, на Кубани потушили несколько крупных пожаров. На выходных по Краснодаром горели «Озеро лотосов» и Копанской мусорный полигон, а также лес в Туапсинском районе.

МЧС Пожароопасность Пожары Ставрополь

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