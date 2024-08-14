В центре Краснодара на два дня ограничили движение транспорта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на участке улицы Гоголя 14 и 15 августа ограничили движение транспорта

Администрация Краснодара сообщила, что в центре города 14 и 15 августа с 06:00 до 16:00 ограничили движение транспорта. Речь об улице Гоголя от Красноармейской до Красной. Это связано с проведением фольклорного конкурса «Казачий круг».

Читайте также:

Власти просят краснодарцев планировать свой маршрут с учётом изменений.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Рашпилевской обрушился коллектор. Из-за ремонта на два месяца перекроют одну из полос. 

Краснодар Транспорт Фестивали

Новости

На Ставрополье решили вызывать искусственные осадки. Для этого будут использовать самолет
Паука задержали в Новороссийске. Лидера «Коррозии металла» подозревают в оплате фальшивыми деньгами
Прогнозы оправдались: в Сочи из-за сильного дождя затруднилось движение, а в море заметили смерч
В центре Краснодара на два дня ограничили движение транспорта
В Краснодаре отремонтируют 8 бомбоубежищ за 60 млн рублей
В Анапе снова запретили плавать на надувных средствах и катамаранах

Лента новостей

Согласование графиков и найма сотрудников
Вчера, 14:51
Согласование графиков и найма сотрудников
Вице-президент «Ростелекома» признался, какие из своих задач он доверил бы искусственному интеллекту
В Краснодаре отремонтируют 8 бомбоубежищ за 60 млн рублей
Сегодня, 11:32
В Краснодаре отремонтируют 8 бомбоубежищ за 60 млн рублей
Прогнозы оправдались
Сегодня, 13:39
Прогнозы оправдались
В Сочи из-за сильного дождя затруднилось движение, а в море заметили смерч

Реклама на сайте