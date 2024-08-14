В центре Краснодара на два дня ограничили движение транспорта
В Краснодаре на участке улицы Гоголя 14 и 15 августа ограничили движение транспорта
Администрация Краснодара сообщила, что в центре города 14 и 15 августа с 06:00 до 16:00 ограничили движение транспорта. Речь об улице Гоголя от Красноармейской до Красной. Это связано с проведением фольклорного конкурса «Казачий круг».
Власти просят краснодарцев планировать свой маршрут с учётом изменений.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Рашпилевской обрушился коллектор. Из-за ремонта на два месяца перекроют одну из полос.
Вчера, 14:51Согласование графиков и найма сотрудников
Вице-президент «Ростелекома» признался, какие из своих задач он доверил бы искусственному интеллекту
Сегодня, 13:39Прогнозы оправдались
В Сочи из-за сильного дождя затруднилось движение, а в море заметили смерч