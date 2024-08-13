В Краснодаре и Горячем Ключе отремонтируют трассу М-4 «Дон»

Капитальный ремонт скоростной федеральной автодороги М-4 «Дон» проведут в Краснодаре и Горячем Ключе

12 августа телеграм-канал Главгосэкспертизы России сообщил о капремонте трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе и на объезде Краснодара.

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Специалисты обновят левую часть путепровода через железную дорогу на 1335 км и правую часть моста через реку Кобза на 1400 км.



Проект также включает укрепление мостов, замену слоев дороги, обустройство обочин и откосов.



По данным ведомства, после капремонта разрешенная максимальная скорость на участке трассы М-4 «Дон достигнет 120 км/ч. Сейчас водителям запрещено разгоняться больше 110 км/ч.