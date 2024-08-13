В Краснодаре и Горячем Ключе отремонтируют трассу М-4 «Дон»
Капитальный ремонт скоростной федеральной автодороги М-4 «Дон» проведут в Краснодаре и Горячем Ключе
12 августа телеграм-канал Главгосэкспертизы России сообщил о капремонте трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе и на объезде Краснодара.
Тургеневский мост, Музыкальный и Восточный подъезд:
Специалисты обновят левую часть путепровода через железную дорогу на 1335 км и правую часть моста через реку Кобза на 1400 км.
Проект также включает укрепление мостов, замену слоев дороги, обустройство обочин и откосов.
По данным ведомства, после капремонта разрешенная максимальная скорость на участке трассы М-4 «Дон достигнет 120 км/ч. Сейчас водителям запрещено разгоняться больше 110 км/ч.
Напомним, что в Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог менее чем за 5 месяцев. Сейчас ищут подрядчика.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае и Адыгее на трассе М-4 «Дон» начали строить надземные переходы.