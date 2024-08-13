В Краснодаре и Горячем Ключе отремонтируют трассу М-4 «Дон»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Капитальный ремонт скоростной федеральной автодороги М-4 «Дон» проведут в Краснодаре и Горячем Ключе

12 августа телеграм-канал Главгосэкспертизы России сообщил о капремонте трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе и на объезде Краснодара.

Тургеневский мост, Музыкальный и Восточный подъезд:

Специалисты обновят левую часть путепровода через железную дорогу на 1335 км и правую часть моста через реку Кобза на 1400 км.

Проект также включает укрепление мостов, замену слоев дороги, обустройство обочин и откосов.

По данным ведомства, после капремонта разрешенная максимальная скорость на участке трассы М-4 «Дон достигнет 120 км/ч. Сейчас водителям запрещено разгоняться больше 110 км/ч.

Напомним, что в Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог менее чем за 5 месяцев. Сейчас ищут подрядчика.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае и Адыгее на трассе М-4 «Дон» начали строить надземные переходы.

Автомобили Горячий Ключ Дороги Капремонт Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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В Краснодаре и Горячем Ключе отремонтируют трассу М-4 «Дон»
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