10 человек на квадратный метр: пляжи Анапы, Новороссийска и Геленджика стали самыми перегруженными

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты назвали самые заполненные пляжи Краснодарского края в августе 2024 года. По нормативам на одного человека должно приходиться 5 кв. метров

12 августа пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные научно-исследовательского центра «Картфонд» сообщила, что в норме на одного человека на пляже должно приходиться 5 кв. метров. В августе в пиковую нагрузку в некоторых городах Краснодарского края норматив снижен до 2-3 кв. метров на человека. Из-за этого пляжи курортов сильно перегружаются.

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Худшая ситуация в Анапе — там один квадратный метр делят 10,3 человека. В Новороссийске на ту же площадь приходится в среднем почти девять человек, а в Геленджике — больше трех.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин заявил, что в Сочи нет такого избытка туристов — показатель снижен до 2,7 человек на кв. метр.

По его словам, по количеству отдыхающих в этом году курорт выходит на допандемийный уровень, а на городском пляже Сочи всегда можно найти свободные лежаки.

Эксперт считает, что сейчас по-настоящему перегружены только автодороги. Больше всего — трасса из Сочи в Анапу.

Напомним, что многие отдыхающие в Анапе не могут вернуться домой из-за подорожавших билетов. Туристам рекомендуют ехать домой на автобусах.

Как писали Юга.ру, туристы в Анапе и Сочи пожаловались на клопов и тараканов в номерах.

Анапа Геленджик Курорты и туризм Новороссийск отдых Пляжи Сочи Черное море

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