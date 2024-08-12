10 человек на квадратный метр: пляжи Анапы, Новороссийска и Геленджика стали самыми перегруженными

Эксперты назвали самые заполненные пляжи Краснодарского края в августе 2024 года. По нормативам на одного человека должно приходиться 5 кв. метров

12 августа пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные научно-исследовательского центра «Картфонд» сообщила , что в норме на одного человека на пляже должно приходиться 5 кв. метров. В августе в пиковую нагрузку в некоторых городах Краснодарского края норматив снижен до 2-3 кв. метров на человека. Из-за этого пляжи курортов сильно перегружаются.

Худшая ситуация в Анапе — там один квадратный метр делят 10,3 человека. В Новороссийске на ту же площадь приходится в среднем почти девять человек, а в Геленджике — больше трех.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин заявил, что в Сочи нет такого избытка туристов — показатель снижен до 2,7 человек на кв. метр.



По его словам, по количеству отдыхающих в этом году курорт выходит на допандемийный уровень, а на городском пляже Сочи всегда можно найти свободные лежаки.



Эксперт считает, что сейчас по-настоящему перегружены только автодороги. Больше всего — трасса из Сочи в Анапу.