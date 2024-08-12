Ни уехать нельзя, ни искупаться. В Анапе снова запретили плавать в море

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Власти Анапы 12 августа запретили купаться в море из-за шторма

12 августа пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на курорте ввели запрет на купание в море. Спасатели не разрешают жителям и гостям города заходить в воду из-за шторма и сильного донного течения. По прогнозам синоптиков, ветер в течение дня будет лишь усиливаться.

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«Будьте осторожны, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску!» — добавили в мэрии.

Ранее 5 и 6 августа в Анапе действовал запрет на купание в море из-за гроз и обильных осадков. Однако туристов это не останавливало.

Как писали Юга.ру, россияне застряли в Анапе из-за подорожавших билетов на поезда. Вице-президент РСТ сказал, что покупать надо было заранее.

Анапа Курорты и туризм отдых Черное море

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Ни уехать нельзя, ни искупаться. В Анапе снова запретили плавать в море

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