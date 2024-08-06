Тысячи туристов Анапы второй день подряд не могут искупаться в море

На пляжах Анапы вторые сутки действует запрет на купание в Черном море

Предыстория: 5 августа Анапу накрыла непогода. Дождь затопил улицы и создал трудности на дорогах. Власти курорта сообщали об аварийных отключениях света. Также на городских пляжах вводили запрет на купание в Черном море из-за гроз и обильных осадков.

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6 августа пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на курорте продолжает действовать запрет на купание в море.



Спасатели не разрешают жителям и гостям города заходить в воду из-за волн и сильного донного течения.