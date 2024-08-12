В Сочи на время фестиваля запустят дополнительные электрички

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

В Сочи 17, 18 и 19 августа будут курсировать дополнительные пригородные поезда

11 августа пресс-служба «Кубань экспресс-пригород» сообщила, что в Сочи 17, 18 и 19 августа будут курсировать дополнительные поезда. Это связано с проведением фестиваля классического искусства.

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Электрички будут ходить по маршрутам Роза Хутор — Сочи, Имеретинский Курорт — Роза Хутор и Сочи — Имеретинский Курорт.

17 и 18 августа в 22:35 будет отправляться «Ласточка» по маршруту Имеретинский Курорт — Роза Хутор. Поезд № 6118 Роза Хутор — Сочи будет выезжать в 23:27.

На 18 и 19 августа назначили поезд № 6825 Сочи — Имеретинский Курорт, который будет отправляться в 00:55.

Как писали Юга.ру, в Сочи запустят 26 новых автобусов на экологичном топливе.

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