В Сочи на время фестиваля запустят дополнительные электрички

В Сочи 17, 18 и 19 августа будут курсировать дополнительные пригородные поезда

11 августа пресс-служба «Кубань экспресс-пригород» сообщила , что в Сочи 17, 18 и 19 августа будут курсировать дополнительные поезда. Это связано с проведением фестиваля классического искусства.

Электрички будут ходить по маршрутам Роза Хутор — Сочи, Имеретинский Курорт — Роза Хутор и Сочи — Имеретинский Курорт.

17 и 18 августа в 22:35 будет отправляться «Ласточка» по маршруту Имеретинский Курорт — Роза Хутор. Поезд № 6118 Роза Хутор — Сочи будет выезжать в 23:27.

На 18 и 19 августа назначили поезд № 6825 Сочи — Имеретинский Курорт, который будет отправляться в 00:55.