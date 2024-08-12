Единство атмосферы, музыки и света. В Новороссийске пройдет концерт при свечах Luminary
В Городском театре Новороссийска 19 августа пройдет масштабное музыкальное шоу при свечах Luminary (12+)
Проект Luminary анонсировал на 19 августа в Новороссийске концертную программу «Симфония любви». В окружении 1000 свечей камерный струнный оркестр исполнит композиции Людовико Эйнауди Una Mattina, Джеймса Хорнера My heart will go on, Ричарда Эшкрофта Bittersweet symphony и другие.
Читайте также:
Шоу Luminary неизменно пользуется популярностью в Краснодарском крае. В кубанской столице концерты проходят при полный аншлагах. Организаторы создают уникальную комбинацию музыки, театра и визуального искусства.
Начало концертов в 18:30 и 21:00 по адресу улица Советов, 53.
Как писали Юга.ру, 14 августа в Краснодаре пройдет шоу Luminary «Величайшие саундтреки и 1000 свечей».