В развитие Адыгеи вложат 6 млрд рублей до 2030 года

Адыгея

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  • © Фото Руслана Енина
    © Фото Руслана Енина

Глава Адыгеи рассказал о реализации программ социально-экономического развития республики до 2030 года

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов презентовал проект новой индивидуальной программы развития республики. Она рассчитана на 2025-2030 годы с общим объемом финансирования в 6 млрд рублей.

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В 2024 году за счет средств программы в Адыгее привели в порядок учреждения здравоохранения, культуры, спорта, создали инфраструктуру к земельным участкам для многодетных семей и к создаваемому промышленному парку «Энем».

Финансы также пошли на реконструкцию газораспределительной станции и автодороги в горной местности, специалисты укрепили берега реки Белой в Майкопе. За счет программы возместили и затраты сельхозтоваропроизводителей на приобретение техники.

Как писали Юга.ру, в Адыгее на берегу реки Белой построят курорт с термальными бассейнами за 780 млн рублей.

Адыгея Деньги Дороги Инфраструктура Майкоп Мурат Кумпилов общество Промышленность Сельское хозяйство Экономика

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