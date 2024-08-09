В развитие Адыгеи вложат 6 млрд рублей до 2030 года

В 2024 году за счет средств программы в Адыгее привели в порядок учреждения здравоохранения, культуры, спорта, создали инфраструктуру к земельным участкам для многодетных семей и к создаваемому промышленному парку «Энем».



Финансы также пошли на реконструкцию газораспределительной станции и автодороги в горной местности, специалисты укрепили берега реки Белой в Майкопе. За счет программы возместили и затраты сельхозтоваропроизводителей на приобретение техники.