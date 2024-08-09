Жаркие выходные. В Краснодарском крае ожидается до +35 градусов
На выходных снова будет жарко. Рассказываем прогноз погоды на 10 и 11 августа
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в ближайшие два дня в регионе ожидается повышение температуры. Однако утром и днем 10 и 11 августа в отдельных районах возможен небольшой дождь и гроза.
Воздух прогреется до 30-35 °С, на Черноморском побережье будет облачно, но без дождей. Ветер местами с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха — 29-34 °С. В Краснодаре обещают солнечную и жаркую погоду — до +33-34 °С.
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Температура воды в Черном и Азовском морях:
- Ейск 26 °C;
- Приморско-Ахтарск 25 °C;
- Темрюк 26 °C;
- Анапа 26 °C;
- Новороссийск 26 °C;
- Туапсе 28 °C;
- Геленджик 27 °C;
- Сочи 27 °С.
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