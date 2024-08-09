Жаркие выходные. В Краснодарском крае ожидается до +35 градусов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На выходных снова будет жарко. Рассказываем прогноз погоды на 10 и 11 августа

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в ближайшие два дня в регионе ожидается повышение температуры. Однако утром и днем 10 и 11 августа в отдельных районах возможен небольшой дождь и гроза. 

Воздух прогреется до 30-35 °С, на Черноморском побережье будет облачно, но без дождей. Ветер местами с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха — 29-34 °С. В Краснодаре обещают солнечную и жаркую погоду — до +33-34 °С.

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Температура воды в Черном и Азовском морях:

  • Ейск 26 °C;
  • Приморско-Ахтарск 25 °C;
  • Темрюк 26 °C;
  • Анапа 26 °C;
  • Новороссийск 26 °C;
  • Туапсе 28 °C;
  • Геленджик 27 °C;
  • Сочи 27 °С.

Как писали Юга.ру, синоптики прогнозируют на юге России «пятнистые» осадки. При этом температура воздуха будет в норме.

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