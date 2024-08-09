Жаркие выходные. В Краснодарском крае ожидается до +35 градусов

На выходных снова будет жарко. Рассказываем прогноз погоды на 10 и 11 августа

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в ближайшие два дня в регионе ожидается повышение температуры. Однако утром и днем 10 и 11 августа в отдельных районах возможен небольшой дождь и гроза.

Воздух прогреется до 30-35 °С, на Черноморском побережье будет облачно, но без дождей. Ветер местами с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха — 29-34 °С. В Краснодаре обещают солнечную и жаркую погоду — до +33-34 °С.