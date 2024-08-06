На юге России пройдут «пятнистые» дожди. Что это такое?

Краснодарский край, Ставропольский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики прогнозируют на юге России «пятнистые» осадки. При этом температура воздуха будет в норме

6 августа РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщило, что на юге и северо-западе европейской части страны ожидаются интенсивные «пятнистые» ливни.

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«На юге европейской России температура будет близка к норме, она будет в диапазоне 29-33 °С. Это касается и Ставрополя, и Краснодарского края, и Крыма, но там более ярко выражены осадки. Они будут пятнистые, будут местами, но ливневого типа», — рассказал Вильфанд.

На северо-западе России «пятнистые» осадки ожидаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

«Пятнистыми» синоптики называют дожди, которые идут неравномерно, — выпадают в разных местах и то идут, то резко пропадают.

Как писали Юга.ру, в Сочи 6 августа сильно ухудшится погода. На курорте ожидаются ливни, град, сильный ветер, подъемы воды в реках и сход селевого потока.

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