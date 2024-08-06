На юге России пройдут «пятнистые» дожди. Что это такое?

Синоптики прогнозируют на юге России «пятнистые» осадки. При этом температура воздуха будет в норме

6 августа РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщило , что на юге и северо-западе европейской части страны ожидаются интенсивные «пятнистые» ливни.

«На юге европейской России температура будет близка к норме, она будет в диапазоне 29-33 °С. Это касается и Ставрополя, и Краснодарского края, и Крыма, но там более ярко выражены осадки. Они будут пятнистые, будут местами, но ливневого типа», — рассказал Вильфанд.

На северо-западе России «пятнистые» осадки ожидаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

«Пятнистыми» синоптики называют дожди, которые идут неравномерно, — выпадают в разных местах и то идут, то резко пропадают.