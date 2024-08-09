В Краснодаре состоится обмен материалами для творчества

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 11 августа своп. Участникам предлагают обменяться материалами для творчества. Можно принести и забрать то, что предназначено для рисования, выжигания, лепки, росписи, бисероплетения, вязания, работы с бумагой, вышивки. Посетить его можно с 12:00 до 20:00.

Правило свопа: материалы для творчества должны быть в хорошем состоянии. Они могут быть вскрыты и даже использованы, но не поломаны.