В Краснодаре состоится обмен материалами для творчества
Краснодарцев приглашают 11 августа поучаствовать в творческом свопе (6+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 11 августа своп. Участникам предлагают обменяться материалами для творчества. Можно принести и забрать то, что предназначено для рисования, выжигания, лепки, росписи, бисероплетения, вязания, работы с бумагой, вышивки. Посетить его можно с 12:00 до 20:00.
Правило свопа: материалы для творчества должны быть в хорошем состоянии. Они могут быть вскрыты и даже использованы, но не поломаны.
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Также в рамках свопа пройдут два мастер-класса. В 14:00 начнется занятие по созданию интерьерной салфетки из эколозы, в 16:00 — мастер-класс по изготовлению открытки из вторсырья.
Экоцентр «Чистая среда» находится по адресу улица Одесская, 48В.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10-11 августа откроется магазин винтажной одежды «С миру по нитке». Представлены позиции самых разных стилей — от люкса до вещей из середины нулевых. Большинство — в единственном экземпляре.