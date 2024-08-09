В Краснодаре откроется магазин винтажной одежды «С миру по нитке»

Основатель онлайн-магазина винтажной одежды «С миру по нитке» анонсировал на 10-11 августа открытие торговой точки в офлайн-формате.

Представлены позиции самых разных стилей — от люкса до вещей из середины нулевых. Большинство — в единственном экземпляре.

Винтаж — изначально винодельческий термин, который теперь равноправно относится к моде. Так называют оригинальную вещь предыдущего поколения (не моложе 30 лет), в которой чётко прослеживается пик стиля времён её создания.

Посетить магазин можно с 12:00 по адресу улица Рашпилевская, 127 (цокольный этаж).