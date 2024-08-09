В Краснодаре откроется магазин винтажной одежды «С миру по нитке»

Краснодарский край

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  • © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com
    © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com

Большинство позиций ассортимента представлено в единственном экземпляре

Основатель онлайн-магазина винтажной одежды «С миру по нитке» анонсировал на 10-11 августа открытие торговой точки в офлайн-формате.

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Представлены позиции самых разных стилей — от люкса до вещей из середины нулевых. Большинство — в единственном экземпляре.

Винтаж — изначально винодельческий термин, который теперь равноправно относится к моде. Так называют оригинальную вещь предыдущего поколения (не моложе 30 лет), в которой чётко прослеживается пик стиля времён её создания.

Посетить магазин можно с 12:00 по адресу улица Рашпилевская, 127 (цокольный этаж).

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара 10 августа научат делать текстильную игрушку и оригами-котика.

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