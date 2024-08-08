«Пока ты без дел». В Краснодаре выступит Ольга Бузова

Краснодарский край

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  • Ольга Бузова © Фото Артура Лебедева, Юга.ру
    Ольга Бузова © Фото Артура Лебедева, Юга.ру

В Краснодаре 9 августа состоится клубный концерт Ольги Бузовой (21+)

Краснодарский бар «Архитектор» анонсировал на 9 августа концерт Ольги Бузовой. Артистка представит шоу «Вот она я!», исполнит как новые композиции, так и хиты.

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Наиболее популярные песни Ольги Бузовой: «Мало половин», «Пока ты без дел», «С ветки на ветку», «Твои слова водица», «Под звуки поцелуев», «Принимай меня», Wi-Fi, «Хит-парад», «Мои люди всегда со мной», «Привыкаю».

Начало концерта в 20:00. Выступление состоится по адресу улица Красная, 118. Стоимость билетов 5000 рублей.

Как писали Юга.ру, краснодарский проект Mustread анонсировал на 17 августа встречу «Между строк: Иосиф Бродский». Режиссер-постановщик и керамист Алексей Смирнов прочитает произведения известного автора.

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«Пока ты без дел». В Краснодаре выступит Ольга Бузова
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