«Пока ты без дел». В Краснодаре выступит Ольга Бузова

В Краснодаре 9 августа состоится клубный концерт Ольги Бузовой (21+)

Краснодарский бар «Архитектор» анонсировал на 9 августа концерт Ольги Бузовой. Артистка представит шоу «Вот она я!», исполнит как новые композиции, так и хиты.

Наиболее популярные песни Ольги Бузовой: «Мало половин», «Пока ты без дел», «С ветки на ветку», «Твои слова водица», «Под звуки поцелуев», «Принимай меня», Wi-Fi, «Хит-парад», «Мои люди всегда со мной», «Привыкаю». Начало концерта в 20:00. Выступление состоится по адресу улица Красная, 118. Стоимость билетов 5000 рублей.