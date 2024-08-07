В Краснодаре покажут спектакль, посвященный изменам
В Краснодаре 11 августа покажут пять новелл об изменах (18+)
Краснодарский проект Renaissance анонсировал на 11 августа спектакль «(Пуб)личное». Постановка, состоящая из пяти новелл, посвящена теме адюльтера.
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Начало в 19:30, стоимость 600 рублей. Постановку покажут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.
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