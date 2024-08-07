В Краснодаре покажут спектакль, посвященный изменам

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В Краснодаре 11 августа покажут пять новелл об изменах (18+)

Краснодарский проект Renaissance анонсировал на 11 августа спектакль «(Пуб)личное». Постановка, состоящая из пяти новелл, посвящена теме адюльтера.

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Начало в 19:30, стоимость 600 рублей. Постановку покажут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в Японском саду 12, 23 и 31 августа покажут музыкально-пластический спектакль Yūgen. Спектакль поставили на основе японских городских легенд о духах, оборотнях и ёкаях.

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В Краснодаре покажут спектакль, посвященный изменам
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