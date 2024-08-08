Как научить ребенка безопасно пользоваться банковской картой? Пять советов экономистов
Эксперты крупнейшего российского банка рассказали, как научить детей безопасно пользоваться банковскими картами
В России родитель или опекун может оформить детскую банковскую карту для ребенка от 6 до 14 лет. Такой картой дети могут оплачивать, например, проезд, еду в школьной столовой, пополнять свой баланс на телефоне. При этом родители могут мониторить, когда и на что ушли карманные деньги.
Эксперты Сбера поделились рекомендациями о том, как подотовить ребенка к первой финансовой операции по карте.
1. Обсудите с ребёнком правила и лимиты по карте: сколько и на какие покупки он сможет потратить деньги самостоятельно, а что можно приобрести с вашего согласия. Предупредите, что вы имеете доступ к просмотру всех операций.
2. Покажите пример использования карты в магазине: как прикладывать её к считывателю, в каких случаях нужно вводить пин-код на терминале и что происходит в момент оплаты. Важно, чтобы ребёнок не боялся использовать безналичные платежи и не переживал, если сделает что-то неправильно.
3. Расскажите, какие бывают виды мошенничества в интернете и по телефону. Объясните, что нельзя передавать свою карту или её данные незнакомым людям, на что нужно обращать внимание во время онлайн-покупок, почему не стоит переходить по ссылкам из сообщений и как вводить пин-код в банкомате так, чтобы никто его не подсмотрел.
4. Установите на телефон ребёнка приложение для родительского контроля и блокировки подозрительных звонков. Предупредите его об этом и объясните, почему это важно.
5. Поговорите с ребёнком о том, что делать, если карта потерялась. Важно, чтобы он не боялся рассказать о пропаже взрослым и понимал, что сообщить об этом нужно как можно быстрее, чтобы родитель позвонил в банк и заблокировал карту.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим отмечает: «Для детей банковская карта — это, прежде всего, удобно: не нужно бояться, что денег в кармане не хватит на проезд, купюры потеряются или будут кем-то отобраны. В Ростовской области их оформляют особенно активно: каждая третья детская карта Сбера на юге России открывается в нашем регионе. С помощью такого платежного инструмента подрастающее поколение может быстрее осваивать планирование своих трат и грамотно распределять собственные финансы».