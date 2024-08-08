Как научить ребенка безопасно пользоваться банковской картой? Пять советов экономистов

Эксперты крупнейшего российского банка рассказали, как научить детей безопасно пользоваться банковскими картами

В России родитель или опекун может оформить детскую банковскую карту для ребенка от 6 до 14 лет. Такой картой дети могут оплачивать, например, проезд, еду в школьной столовой, пополнять свой баланс на телефоне. При этом родители могут мониторить, когда и на что ушли карманные деньги. Эксперты Сбера поделились рекомендациями о том, как подотовить ребенка к первой финансовой операции по карте.

1. Обсудите с ребёнком правила и лимиты по карте: сколько и на какие покупки он сможет потратить деньги самостоятельно, а что можно приобрести с вашего согласия. Предупредите, что вы имеете доступ к просмотру всех операций. 2. Покажите пример использования карты в магазине: как прикладывать её к считывателю, в каких случаях нужно вводить пин-код на терминале и что происходит в момент оплаты. Важно, чтобы ребёнок не боялся использовать безналичные платежи и не переживал, если сделает что-то неправильно. 3. Расскажите, какие бывают виды мошенничества в интернете и по телефону. Объясните, что нельзя передавать свою карту или её данные незнакомым людям, на что нужно обращать внимание во время онлайн-покупок, почему не стоит переходить по ссылкам из сообщений и как вводить пин-код в банкомате так, чтобы никто его не подсмотрел.

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4. Установите на телефон ребёнка приложение для родительского контроля и блокировки подозрительных звонков. Предупредите его об этом и объясните, почему это важно. 5. Поговорите с ребёнком о том, что делать, если карта потерялась. Важно, чтобы он не боялся рассказать о пропаже взрослым и понимал, что сообщить об этом нужно как можно быстрее, чтобы родитель позвонил в банк и заблокировал карту.