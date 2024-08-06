В адыгейском поселке Табачном строят школу за 416 млн рублей

Адыгея

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  • Новое здание школы в поселке Табачном Майкопского района Адыгеи © Фото Алексея Гусева
    Новое здание школы в поселке Табачном Майкопского района Адыгеи © Фото Алексея Гусева

До конца 2024 года в поселке Табачном Майкопского района Адыгеи планируют достроить школу на 250 мест

Как сообщила пресс-служба главы Адыгеи, в 2024 году в республике собираются достроить пять школ в Тахтамукайском и Майкопском районах, в том числе в поселке Табачном. 6 августа глава региона Мурат Кумпилов проверил ход строительства этого объекта.

Учебное заведение возводят на месте снесенного ветхого здания старой школы. На время строительства для детей из Табачного организовали трансфер в школу соседнего поселка Краснооктябрьский и обратно.

Школу на 250 мест строят по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Стоимость строительства — более 416 млн рублей. 

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К августу на стройплощадке возвели два трехэтажных корпуса и соединили их переходом.

В здании предусмотрели:

  • кабинеты;
  • учебно-производственные мастерские;
  • спортивный и актовый залы;
  • помещения для клубно-кружковой работы;
  • библиотеку;
  • столовую;
  • медпункт;
  • вспомогательные помещения.

На пришкольной территории разместят спортплощадку и зоны отдыха. 

Сейчас строители занимаются внутренней отделкой, монтажом инженерных сетей, установкой забора, обустройством пришкольной территории. Особое внимание уделят памятнику землякам-воинам Великой Отечественной войны, где проходят все памятные мероприятия поселка.

Как отметил Мурат Кумпилов, власти региона стараются максимально эффективно использовать все возможности госпрограмм и нацпроекта «Образование», чтобы разгрузить действующие школы. Новое учебное заведение в Табачном должны достроить до конца года. 

Как писали Юга.ру, в гимназии Сочи начали тестировать «Единую карту школьника». С ее помощью ученики смогут оплачивать проезд и питание, а также входить в школу.

Адыгея Дети Майкопский район Мурат Кумпилов Образование Строительство Школа Школьники

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