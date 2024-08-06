В адыгейском поселке Табачном строят школу за 416 млн рублей

До конца 2024 года в поселке Табачном Майкопского района Адыгеи планируют достроить школу на 250 мест

Как сообщила пресс-служба главы Адыгеи, в 2024 году в республике собираются достроить пять школ в Тахтамукайском и Майкопском районах, в том числе в поселке Табачном. 6 августа глава региона Мурат Кумпилов проверил ход строительства этого объекта.

Учебное заведение возводят на месте снесенного ветхого здания старой школы. На время строительства для детей из Табачного организовали трансфер в школу соседнего поселка Краснооктябрьский и обратно.

Школу на 250 мест строят по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Стоимость строительства — более 416 млн рублей.