В адыгейском поселке Табачном строят школу за 416 млн рублей
До конца 2024 года в поселке Табачном Майкопского района Адыгеи планируют достроить школу на 250 мест
Как сообщила пресс-служба главы Адыгеи, в 2024 году в республике собираются достроить пять школ в Тахтамукайском и Майкопском районах, в том числе в поселке Табачном. 6 августа глава региона Мурат Кумпилов проверил ход строительства этого объекта.
Учебное заведение возводят на месте снесенного ветхого здания старой школы. На время строительства для детей из Табачного организовали трансфер в школу соседнего поселка Краснооктябрьский и обратно.
Школу на 250 мест строят по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Стоимость строительства — более 416 млн рублей.
К августу на стройплощадке возвели два трехэтажных корпуса и соединили их переходом.
В здании предусмотрели:
- кабинеты;
- учебно-производственные мастерские;
- спортивный и актовый залы;
- помещения для клубно-кружковой работы;
- библиотеку;
- столовую;
- медпункт;
- вспомогательные помещения.
На пришкольной территории разместят спортплощадку и зоны отдыха.
Сейчас строители занимаются внутренней отделкой, монтажом инженерных сетей, установкой забора, обустройством пришкольной территории. Особое внимание уделят памятнику землякам-воинам Великой Отечественной войны, где проходят все памятные мероприятия поселка.
Как отметил Мурат Кумпилов, власти региона стараются максимально эффективно использовать все возможности госпрограмм и нацпроекта «Образование», чтобы разгрузить действующие школы. Новое учебное заведение в Табачном должны достроить до конца года.
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