В Прикубанском округе Краснодара построят поликлинику на 400 посетителей в смену

ГК «ИНСИТИ» начала строить поликлинику в краснодарском микрорайоне Образцово

Медучреждение возводят в районе улицы Кирилла Россинского по заказу Главного управления строительства Краснодарского края. Как сообщает застройщик, в поликлинике на 400 посетителей в смену будут работать врачи как общих, так и узких специальностей, в том числе логопед, психолог и массажист.

«Мы рады объявить о начале строительства новой поликлиники в Образцово. Это важный шаг в развитии социальной инфраструктуры района нашей комплексной застройки. Уверен, наша работа внесет значительный вклад в создание комфортной городской среды для всех, кто проживает в этой части Прикубанского округа», — отметил гендиректор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.