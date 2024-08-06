В Прикубанском округе Краснодара построят поликлинику на 400 посетителей в смену
ГК «ИНСИТИ» начала строить поликлинику в краснодарском микрорайоне Образцово
Медучреждение возводят в районе улицы Кирилла Россинского по заказу Главного управления строительства Краснодарского края.
Как сообщает застройщик, в поликлинике на 400 посетителей в смену будут работать врачи как общих, так и узких специальностей, в том числе логопед, психолог и массажист.
«Мы рады объявить о начале строительства новой поликлиники в Образцово. Это важный шаг в развитии социальной инфраструктуры района нашей комплексной застройки. Уверен, наша работа внесет значительный вклад в создание комфортной городской среды для всех, кто проживает в этой части Прикубанского округа», — отметил гендиректор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.
Как писали Юга.ру, «ИНСИТИ» совместно с администрацией Краснодара разрабатывает проект строительства трамвайной линии в районе улицы Кирилла Россинского. Застройщик с подрядчиком уже начали проектирование «транспортного коридора, по которому будут пролегать трамвайные пути».