В Кисловодске запустили первый зиплайн. На нем можно пролететь над водой

Ставропольский край

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  • © Скриншот с сайта мэрии Кисловодска kislovodsk-kurort.org
    © Скриншот с сайта мэрии Кисловодска kislovodsk-kurort.org

Власти Кисловодска рассказали об открытии на курорте зиплайна над водой у Старого озера

Предыстория: О планах создать в Кисловодске первый на Ставрополье зиплайн над водой стало известно в июне 2024 года. Его установку включили в проект реновации Старого озера. 

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4 августа телеграм-канал мэрии Кисловодска сообщил об открытии зиплайна у благоустроенного Старого озера.

«Жители и гости города смогли насладиться панорамным видом на Старое озеро с высоты нового аттракциона», — рассказали в администрации курорта.

Длина аттракциона составляет 750 метров. 

Зиплайн — популярное мировое развлечение. Его особенность — скоростное скольжение по стальному тросу на специальном подвесе с креплениями.

Напомним, что в парке Кисловодска создадут «Лес ментального здоровья».

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