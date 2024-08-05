В Кисловодске запустили первый зиплайн. На нем можно пролететь над водой
Власти Кисловодска рассказали об открытии на курорте зиплайна над водой у Старого озера
Предыстория: О планах создать в Кисловодске первый на Ставрополье зиплайн над водой стало известно в июне 2024 года. Его установку включили в проект реновации Старого озера.
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4 августа телеграм-канал мэрии Кисловодска сообщил об открытии зиплайна у благоустроенного Старого озера.
«Жители и гости города смогли насладиться панорамным видом на Старое озеро с высоты нового аттракциона», — рассказали в администрации курорта.
Длина аттракциона составляет 750 метров.
Зиплайн — популярное мировое развлечение. Его особенность — скоростное скольжение по стальному тросу на специальном подвесе с креплениями.