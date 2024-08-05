Краснодарский край в июне 2024 года назвали 43-м по доступности бензина в России

В июне 2024 года жители Краснодарского края могли купить на свою среднемесячную зарплату 995 литров бензина АИ-92

5 августа «РИА Рейтинг» опубликовало исследование по доступности бензина в регионах России и подсчитали, сколько литров бензина АИ-92 могут купить на свои зарплаты жители различных субъектов страны. Эксперты определяли показатели путем деления средней зарплаты в регионе за период с июня 2023 года по май 2024 года на среднюю цену топлива в июне.

Возглавили список Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотский и Ненецкий автономный округа, где можно было приобрести более 2 тыс. литров топлива. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Якутия и Московская область, где можно было купить более 1,5 тыс. литров бензина.

Краснодарский край оказался на 43 месте. На свою зарплату житель Кубани в месяц может купить 995 литров бензина АИ-92, цена которого в июне составляла 52,8 рублей.

Ростовская область на 57 месте, Ставропольский край — на 72, Адыгея — на 76, Крым — на 77. Наименьший объем доступного топлива наблюдается в республиках Северного Кавказа — не более 697 литров.