Открытый и крытые бассейны, спа, бани. ГК ТОЧНО продолжает строить в Краснодаре фитнес-клуб за 832 млн рублей

«Balance Родные Просторы» федерального девелопера ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) станет самым масштабным фитнес-клубом сети Balance в Краснодаре

Двухэтажный спортивный комплекс заработает на территории одноименного жилого микрорайона «Родные Просторы» в краснодарском поселке Знаменском. На площади 9 тысяч кв. метров появятся фитнес-клуб и зона отдыха Balance Sun. Сумма инвестиций в проект — 832 млн рублей.

В фитнес-клубе построят: два крытых бассейна (взрослый и детский);

банный комплекс и спа-зону;

зал единоборств и кроссфита;

6 студий для индивидуальных занятий и групповых программ;

тренажёрный зал с профессиональным оборудованием;

зону реабилитационного фитнеса;

секционные раздевалки, душевые и другие объекты.

Главная особенность комплекса — подогреваемый бассейн с морской водой в открытой зоне отдыха Balance Sun. Здесь же запланированы детская аквазона, русская баня с купелью и Balance Cafe. Озеленение вокруг фитнес-клуба скроет обзор Balance Sun со стороны школы и детских садов.

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Интерьер клуба выполнят в экологическом стиле — с использованием натурального камня и дерева. На первом этаже будет просторное кафе, декорированное живыми растениями.

В пространстве Balance Kids откроют игровые и фитнес-залы для детей до 6 и 7–13 лет. Локации оборудуют с учетом возрастных особенностей, а занятия сформируют на основе развивающих, спортивных и оздоровительных программ.

В «Balance Родные Просторы» запустят тренировки как классичесих, так и новых направлений: аэройогу, сайкл, аквафлэт, кроссфит и бокс, mind body, TRX, единоборства и другие. Отдохнуть и восстановить силы клиенты смогут в зоне Balance SPA с солярием, хаммамом, душем Шарко, «Акваторнадо», массажным и маниюрным салонами.

ТОЧНО уже возвела цокольный и первый этажи клуба и сейчас строит второй. Открытие «Balance Родные Просторы» запланировали на август 2026 года.

© Фото пресс-службы ТОЧНО

© Фото пресс-службы ТОЧНО

© Фото пресс-службы ТОЧНО

Помимо «Balance Родные просторы» в Краснодаре уже работают два фитнес-клуба сети — в жилых комплексах «Империал» и «Абрикосово», в ближайшее время откроется и «Balance Форт Адмирал» в Туапсе.