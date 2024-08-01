В Армавире скорость мобильного интернета МегаФона выросла до 125 Мбит/с

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Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

МегаФон модернизировал телеком-инфраструктуру в Армавире и его пригороде и увеличил скорость мобильного интернета до 125 Мбит/с

Изменение скорости мобильного интернета почувствовали не только местные жители. Вблизи локации проходит участок федеральной автодороги Р-217 «Кавказ», которая начинается в Краснодарском крае и проходит через Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и Дагестан. А значит, автомобилисты и пассажиры могут быстрее скачивать информацию с дорожных карт, звонить по видеосвязи родным и близким и вызывать помощь в случае необходимости.

Цифровое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает высокое качество покрытия во всех частях города. Особое внимание уделили как жилым массивам, так и садам, скверам, паркам, социальным объектам, торговым центрам и производственным предприятиям. Можернизация позволит с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами, вести прямые трансляции, быстро выгружать в «облако» фотоархивы из путешествий. Улучшения параметров связи могут почувствовать более 187 тысяч человек.

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«Мы регулярно анализируем потребление интернета и улучшаем качество покрытия в самых «качающих» локациях. Как показывает аналитика на основе обезличенных данных, год к году горожане прокачали в 1,3 раза больше информации в сети. При этом более 35% от общего дата-трафика приходится на автомобилистов», — прокомментировал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Ранее международная компания Ookla признала МегаФон лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сети в России.

Армавир Интернет МегаФон Мобильная связь Телеком

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