В Адыгее на подъезде к Кавказскому заповеднику с сентября введут реверсивное движение

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Адыгее в связи с ремонтом дороги на трассе А-159 на подъезде к Кавказскому заповеднику изменится схема движения

31 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщила, что в Республике Адыгея на трассе А-159 на подъезде к Кавказскому заповеднику изменят схему движения. Это связано с ремонтом дороги на участке 20 км — 40 км.

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В пресс-службе отметили, что в этом месте находится мост через реку Шунтук. На нем нет обочины, что не позволяет организовать другую схему проезда. На время работ на мосту введут реверсивное движение.

На остальном протяжении участка в период ремонта сохранят двухполосное движение — для этого используют обочины. Там планируют уложить асфальт.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на углу улиц Северной и Тургенева до 20 августа ограничили движение транспорта. 

Автомобили Дороги Ремонт дорог Транспорт

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В Адыгее на подъезде к Кавказскому заповеднику с сентября введут реверсивное движение

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