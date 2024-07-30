В Сочи ученые разработают виртуальную клетку человека: что это значит?

Ученые «Сириуса» планируют создать виртуальную клетку человека. Это позволит экспертам проверять гипотезы без модельных организмов и ускорит поиск лекарств

30 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета «Сириус» сообщил , что местные ученые разрабатывают виртуальную клетку человека. Данная разработка должна позволить исследователям проверять гипотезы без использования модельных организмов и ускорить поиск лекарственных средств.

Также научный руководитель направления «Вычислительная биология» университета «Сириус» Федор Колпаков рассказал, что разработка виртуальной модели позволит расширить понимание работы реальной клетки. Уточняется, что сегодня существуют модели клетки только для простых организмов.

«В то время как человеческий организм состоит из множества разных групп клеток, их взаимодействие — предмет изучения по всему миру уже многие годы», — отметили в пресс-службе университета.

При создании виртуальной клетки ученые будут использовать платформу, с помощью которой ранее создали модели процессов запрограммированной клеточной смерти и регуляции артериального давления.