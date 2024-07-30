Семь поездов, следующих в Краснодарский край, задерживаются после железнодорожной аварии в Волгоградской области

Несколько поездов, направляющихся в Анапу, Адлер, Новороссийск и Имеретинский курорт, идут с опозданием. Также задерживаются два состава из Адлера и Новороссийска

30 июля телеграм-канал РЖД сообщил о задержке 11 поездов, основная часть из которых направляется на курорты Краснодарского края. На перегоне Гремячая — Котельниково на юге Волгоградской области, где 29 июля поезд Казань — Адлер столкнулся с грузовиком, ввели реверс, составы идут по одному пути.

Как писали Юга.ру, 29 июля в Волгоградской области водитель КАМАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом Казань — Адлер. С рельсов сошли восемь вагонов. В результате аварии никто не погиб.

В тот же день Федеральное агентств железнодорожного транспорта сообщило, что 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы.