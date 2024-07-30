Семь поездов, следующих в Краснодарский край, задерживаются после железнодорожной аварии в Волгоградской области
Несколько поездов, направляющихся в Анапу, Адлер, Новороссийск и Имеретинский курорт, идут с опозданием. Также задерживаются два состава из Адлера и Новороссийска
30 июля телеграм-канал РЖД сообщил о задержке 11 поездов, основная часть из которых направляется на курорты Краснодарского края. На перегоне Гремячая — Котельниково на юге Волгоградской области, где 29 июля поезд Казань — Адлер столкнулся с грузовиком, ввели реверс, составы идут по одному пути.
С задержками следуют пассажирские поезда:
- №455 Челябинск — Новороссийск;
- №353 Пермь — Имеретинский Курорт;
- №13 Саратов — Имеретинский Курорт;
- №59 Новокузнецк — Кисловодск;
- №127 Красноярск — Адлер;
- №235 Тында — Анапа;
- №345 Нижневартовск — Адлер;
- №354 Имеретинский Курорт — Пермь;
- №509 Казань — Новороссийск;
- №510 Новороссийск — Казань;
- №250 Адлер — Новокузнецк.
Как писали Юга.ру, 29 июля в Волгоградской области водитель КАМАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом Казань — Адлер. С рельсов сошли восемь вагонов. В результате аварии никто не погиб.
В тот же день Федеральное агентств железнодорожного транспорта сообщило, что 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы.