Семь поездов, следующих в Краснодарский край, задерживаются после железнодорожной аварии в Волгоградской области

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Несколько поездов, направляющихся в Анапу, Адлер, Новороссийск и Имеретинский курорт, идут с опозданием. Также задерживаются два состава из Адлера и Новороссийска

30 июля телеграм-канал РЖД сообщил о задержке 11 поездов, основная часть из которых направляется на курорты Краснодарского края. На перегоне Гремячая — Котельниково на юге Волгоградской области, где 29 июля поезд Казань — Адлер столкнулся с грузовиком, ввели реверс, составы идут по одному пути. 

С задержками следуют пассажирские поезда:

  • №455 Челябинск — Новороссийск;
  • №353 Пермь — Имеретинский Курорт;
  • №13 Саратов — Имеретинский Курорт;
  • №59 Новокузнецк — Кисловодск;
  • №127 Красноярск — Адлер;
  • №235 Тында — Анапа;
  • №345 Нижневартовск — Адлер;
  • №354 Имеретинский Курорт — Пермь;
  • №509 Казань — Новороссийск;
  • №510 Новороссийск — Казань;
  • №250 Адлер — Новокузнецк.

Как писали Юга.ру, 29 июля в Волгоградской области водитель КАМАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом Казань — Адлер. С рельсов сошли восемь вагонов. В результате аварии никто не погиб. 

В тот же день Федеральное агентств железнодорожного транспорта сообщило, что 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы.

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Семь поездов, следующих в Краснодарский край, задерживаются после железнодорожной аварии в Волгоградской области
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