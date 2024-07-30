ГК ТОЧНО запустила новые ипотечные программы со ставками от 4,5% годовых
Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) анонсировал ипотечные программы со ставками от 4,5% годовых
1 июля в России отменили госпрограмму льготной ипотеки на новостройки под 8%. ГК ТОЧНО, входящая в топ-10 застройщиков России, совместно с банками-партнерами разработала новые ипотечные программы.
«Их задача — помочь клиентам зафиксировать выгодные условия на 2-3 года, до стабилизации рыночной ставки по ипотеке, а застройщику — реализовать объекты на приемлемых условиях», — рассказала начальник отдела ипотечного кредитования ГК ТОЧНО Гульсина Шакова.
По ее мнению, недавнее повышение Центробанком ключевой ставки до 18% в долгосрочной перспективе не окажет значительного влияния на стоимость жилья — как минимум, цена не будет снижаться. Но изменятся условия по базовым процентным ставкам, включая спецпредложения от застройщиков.
ТОЧНО предлагает клиентам сразу несколько ипотечных программ:
- «Семейная ипотека» до 6 млн рублей со ставкой от 4,5% — для семей с ребенком младше 7 лет или ребенком с инвалидностью до 18 лет;
- «Комбо-ипотека» с использованием фиксированной ставки 6% и среднерыночной;
- «Траншевая ипотека» со ставкой от 7% на период строительства дома с возможностью рефинансирования в семейную ипотеку после рождения ребенка.
Одно из обязательных условий для всех программ — первоначальный взнос не менее 20,1% (можно использовать материнский капитал).
«Мы в свою очередь ожидаем снижения ключевой ставки в ближайшие год-два и намерены сохранить условия траншевой ипотеки на наши новые проекты со ставкой 7% до сдачи дома и возможностью последующего рефинансирования», — заключила Гульсина Шакова.
Она также отметила, что специалисты компании помогут подобрать программу, собрать и подать документы на кредит и предложат решения для тех, кто работает не по найму либо является самозанятым.
Напомним, ГК ТОЧНО на рынке уже 11 лет. Девелопер построил свыше 1,5 млн кв. метров жилья, лидерует по комплексному развитию территорий в ЮФО и активно инвестирует в социальную инфраструктуру (детские сады, школы, храмы, парки, скверы).