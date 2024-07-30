ГК ТОЧНО запустила новые ипотечные программы со ставками от 4,5% годовых

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) анонсировал ипотечные программы со ставками от 4,5% годовых

1 июля в России отменили госпрограмму льготной ипотеки на новостройки под 8%. ГК ТОЧНО, входящая в топ-10 застройщиков России, совместно с банками-партнерами разработала новые ипотечные программы.

«Их задача — помочь клиентам зафиксировать выгодные условия на 2-3 года, до стабилизации рыночной ставки по ипотеке, а застройщику — реализовать объекты на приемлемых условиях», — рассказала начальник отдела ипотечного кредитования ГК ТОЧНО Гульсина Шакова.

По ее мнению, недавнее повышение Центробанком ключевой ставки до 18% в долгосрочной перспективе не окажет значительного влияния на стоимость жилья — как минимум, цена не будет снижаться. Но изменятся условия по базовым процентным ставкам, включая спецпредложения от застройщиков.

ТОЧНО предлагает клиентам сразу несколько ипотечных программ: «Семейная ипотека» до 6 млн рублей со ставкой от 4,5% — для семей с ребенком младше 7 лет или ребенком с инвалидностью до 18 лет;

«Комбо-ипотека» с использованием фиксированной ставки 6% и среднерыночной;

«Траншевая ипотека» со ставкой от 7% на период строительства дома с возможностью рефинансирования в семейную ипотеку после рождения ребенка.

Одно из обязательных условий для всех программ — первоначальный взнос не менее 20,1% (можно использовать материнский капитал).

«Мы в свою очередь ожидаем снижения ключевой ставки в ближайшие год-два и намерены сохранить условия траншевой ипотеки на наши новые проекты со ставкой 7% до сдачи дома и возможностью последующего рефинансирования», — заключила Гульсина Шакова.

Она также отметила, что специалисты компании помогут подобрать программу, собрать и подать документы на кредит и предложат решения для тех, кто работает не по найму либо является самозанятым.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО