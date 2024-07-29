Яркие краски и кубанские пейзажи. Краснодарская галерея «Арт-веранда» приглашает на выставку Алексея Паршкова

Краснодарский край

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  • В мастерской Алексея Паршкова © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    В мастерской Алексея Паршкова © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Выставку «Встречи» с работами известного краснодарского художника можно посетить до 15 августа (12+)

27 июля галерея-квартирник «Арт-веранда» сообщила об открытии персональной выставки краснодарского художника Алексея Паршкова. Экспозиция называется «Встречи».

Посетители увидят сельские пейзажи, натюрморты и сюжеты уютного казачьего быта, а также абстрактные композиции.

Алексей Паршков родился в Кропоткине в 1947 году. Член Союза художников РФ с 1982 года, заслуженный художник РФ. Стипендиат Российской академии художеств. Награжден серебряной медалью Российской академии художеств, медалью «Шувалов». В 2011 году — золотой медалью Российской Академии художеств. В 2013-м — золотой медалью Творческого союза художников.

Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, музеях Краснодарского края, в коллекции Министерства культуры РФ, а также в частных собраниях коллекционеров из России, Германии, Австрии, Голландии, Франции, Канады, США, Чехии, Сербии и Кипра.

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Выставка проходит до 15 августа. Посетить ее можно по предварительному звонку: 8 (918) 481-93-67. Галерея «Арт-веранда» находится по адресу: улица Фрунзе, 104.

Как писали Юга.ру, в Художественном музее им. Коваленко открылась фотовыставка «Три взгляда». Зрители увидят фотографии театра, ночного Краснодара и работы, посвященные экологии.

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