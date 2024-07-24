Теннисистка из Сочи и каноистка из Краснодара выступят на Олимпиаде-2024

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • Елена Веснина © Фото с официального сайта Открытого чемпионата Австралии, ausopen.com/
    Елена Веснина © Фото с официального сайта Открытого чемпионата Австралии, ausopen.com/

Теннисистка Елена Веснина и гребчиха Олеся Ромасенко вошли в число 15 российских атлетов, которым разрешили участвовать в Олимпийских играх в Париже

24 июля в 16:00 по московскому времени матчем футбольных сборных Испании и Узбекистана стартует спортивная программа XXXIII Летних Олимпийских игр, которые на этот раз пройдут в Париже. Несмотря на то, что Россия отстранена от участия (причина — вооруженный конфликт на территории Украины), Международный олимпийский комитет в особом порядке всё же допустил на Игры 15 спортсменов с российским гражданством: семерых теннисистов, троих велогонщиков, троих каноистов, пловца и прыгунью на батуте.

Двое из этих 15-ти представляют Краснодарский край.

Гребчиха Олеся Ромасенко родилась и тренируется в Краснодаре. Ее коронная дистанция — одиночный каноэ-спринт на 200 метров. В этой дисциплине Ромасенко трижды выигрывала чемпионат Европы и трижды становилась серебряным призером чемпионата мира. Парижская Олимпиада будет для спортсменки второй — в Токио-2020 она заняла седьмое место в сольном спринте и восьмое — в парном.

Теннисистка из Сочи Елена Веснина едет на свою пятую Олимпиаду. В Токио она завоевала серебряные медали в смешанных парах (вместе с Аланом Карацевым), а в Рио-2016 стала чемпионкой в женском парном разряде (вместе с Екатериной Макаровой).

  • Елена Веснина с олимпийскими медалями © Фото из инстаграма (запрещен на территории России) Елены Весниной, instagram.com/vesnushka86
    Елена Веснина с олимпийскими медалями © Фото из инстаграма (запрещен на территории России) Елены Весниной, instagram.com/vesnushka86

В Париже Веснина будет выступать в паре с Екатериной Александровой. Матчи первого раунда стартуют на кортах знаменитого спорткомплекса «Ролан Гаррос» 27 июля в 13:00 по московскому времени. Жеребьевка турнира состоится двумя днями ранее.

Читайте также:

Соревнования по женскому спринту на каноэ, в котором выступит Ромасенко, начнутся 8 августа в 11:30 по московскому времени.

Ни один российский телеканал не приобрел официальных прав на трансляцию Олимпиады-2024. Тем не менее, смотреть прямые трансляции после регистрации можно на сайте Игр — с английским комментарием или без комментария вовсе.

Ранее Юга.ру писали о том, как проходят просмотры Евро-2024 в парке «Краснодар».

Гребля Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже Олимпийский комитет России Спорт Теннис

Новости

В Северной Осетии появится глэмпинг за 110 млн рублей
Новая функция РЖД: при покупке билета на поезд Москва — Адлер можно увидеть фотографии вагона
В Краснодарском крае и Адыгее начали строить надземные переходы на трассе М-4 «Дон»
Теннисистка из Сочи и каноистка из Краснодара выступят на Олимпиаде-2024
Приложение «Авито» снова доступно в App Store. Накануне оно пропало из сервиса
Под Новороссийском оборудуют новый пляж с бунгало и шезлонгами

Лента новостей

За деньги — Фемида!
Вчера, 17:42
За деньги — Фемида!
Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз: обзор скандального законопроекта
В парке советского периода
17 июля, 15:00
В парке советского периода
Очерк из ставропольского колхоза Коммаяк, где футурист Сергей Третьяков выпускал газету в 1930-х
Голые балерины против котика
Вчера, 16:16
Голые балерины против котика
Пользователи соцсетей выбрали самую странную скульптуру Краснодарского края

Реклама на сайте