Теннисистка из Сочи и каноистка из Краснодара выступят на Олимпиаде-2024
Теннисистка Елена Веснина и гребчиха Олеся Ромасенко вошли в число 15 российских атлетов, которым разрешили участвовать в Олимпийских играх в Париже
24 июля в 16:00 по московскому времени матчем футбольных сборных Испании и Узбекистана стартует спортивная программа XXXIII Летних Олимпийских игр, которые на этот раз пройдут в Париже. Несмотря на то, что Россия отстранена от участия (причина — вооруженный конфликт на территории Украины), Международный олимпийский комитет в особом порядке всё же допустил на Игры 15 спортсменов с российским гражданством: семерых теннисистов, троих велогонщиков, троих каноистов, пловца и прыгунью на батуте.
Двое из этих 15-ти представляют Краснодарский край.
Гребчиха Олеся Ромасенко родилась и тренируется в Краснодаре. Ее коронная дистанция — одиночный каноэ-спринт на 200 метров. В этой дисциплине Ромасенко трижды выигрывала чемпионат Европы и трижды становилась серебряным призером чемпионата мира. Парижская Олимпиада будет для спортсменки второй — в Токио-2020 она заняла седьмое место в сольном спринте и восьмое — в парном.
Теннисистка из Сочи Елена Веснина едет на свою пятую Олимпиаду. В Токио она завоевала серебряные медали в смешанных парах (вместе с Аланом Карацевым), а в Рио-2016 стала чемпионкой в женском парном разряде (вместе с Екатериной Макаровой).
В Париже Веснина будет выступать в паре с Екатериной Александровой. Матчи первого раунда стартуют на кортах знаменитого спорткомплекса «Ролан Гаррос» 27 июля в 13:00 по московскому времени. Жеребьевка турнира состоится двумя днями ранее.
Соревнования по женскому спринту на каноэ, в котором выступит Ромасенко, начнутся 8 августа в 11:30 по московскому времени.
Ни один российский телеканал не приобрел официальных прав на трансляцию Олимпиады-2024. Тем не менее, смотреть прямые трансляции после регистрации можно на сайте Игр — с английским комментарием или без комментария вовсе.
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