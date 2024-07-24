Теннисистка из Сочи и каноистка из Краснодара выступят на Олимпиаде-2024

24 июля в 16:00 по московскому времени матчем футбольных сборных Испании и Узбекистана стартует спортивная программа XXXIII Летних Олимпийских игр, которые на этот раз пройдут в Париже. Несмотря на то, что Россия отстранена от участия (причина — вооруженный конфликт на территории Украины), Международный олимпийский комитет в особом порядке всё же допустил на Игры 15 спортсменов с российским гражданством: семерых теннисистов, троих велогонщиков, троих каноистов, пловца и прыгунью на батуте.

Двое из этих 15-ти представляют Краснодарский край.

Гребчиха Олеся Ромасенко родилась и тренируется в Краснодаре. Ее коронная дистанция — одиночный каноэ-спринт на 200 метров. В этой дисциплине Ромасенко трижды выигрывала чемпионат Европы и трижды становилась серебряным призером чемпионата мира. Парижская Олимпиада будет для спортсменки второй — в Токио-2020 она заняла седьмое место в сольном спринте и восьмое — в парном.

Теннисистка из Сочи Елена Веснина едет на свою пятую Олимпиаду. В Токио она завоевала серебряные медали в смешанных парах (вместе с Аланом Карацевым), а в Рио-2016 стала чемпионкой в женском парном разряде (вместе с Екатериной Макаровой).