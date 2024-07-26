Дожди, град и смерчи. Какая погода ожидается в Краснодарском крае 26 и 27 июля

Аномальная жара закончилась — температура опустилась на 10 градусов. МЧС предупреждает о непогоде. Рассказываем, где пройдут грозовые дожди

МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение на 26 и 27 июля из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-23 м/с в южной и восточной частях региона. На участке от Анапы до Магри могут сформироваться смерчи над морем.

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Сильной жары в ближайшие дни не ожидается. Температура воздуха по краю и на Черноморском побережье будет доходить до +28-33 °С. В Краснодаре обойдется без осадков, воздух прогреется до +31-33 °С. В случае ЧС звоните по телефонам: 112, 101 или 8 (861) 268–64–40.