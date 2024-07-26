Мастер-классы, гаражка и обмен растениями. «Чистая среда» приглашает краснодарцев на экомаркет

На маркете будет представлено 15 экологических брендов Краснодара (6+)

Экоцентр «Чистая среда» и проект «Локаллист» анонсировали на 27 июля экомаркет. В этот день пройдет гаражная распродажа вещей — 15 экологичных брендов Краснодара представят свои изделия. Помимо этого все желающие смогут принять участие в обмене растениями.

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В течение дня пройдут несколько мастер-классов — платных и бесплатных. 12:00 — создание украшения из джинсы (бесплатно)

12:00 — изготовление чокера (участие — 2000 рублей)

14:00 — плетение ловца снов из джинсы (бесплатно)

16:00 — роспись шопперов (бесплатно)

16:00 — плетение из бумажной лозы (участие — 500 рублей) Экомаркет пройдет с 12:00 до 18:00. Экоцентр «Чистая среда» находится по адресу: улица Одесская 48В.