Мастер-классы, гаражка и обмен растениями. «Чистая среда» приглашает краснодарцев на экомаркет

Краснодарский край

Распечатать

  • Вход в «Экоцентр» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Вход в «Экоцентр» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На маркете будет представлено 15 экологических брендов Краснодара (6+)

Экоцентр «Чистая среда» и проект «Локаллист» анонсировали на 27 июля экомаркет. 

В этот день пройдет гаражная распродажа вещей — 15 экологичных брендов Краснодара представят свои изделия. Помимо этого все желающие смогут принять участие в обмене растениями.

Сланцы, тазики и киндер-сюрпризы:

В течение дня пройдут несколько мастер-классов — платных и бесплатных.

  • 12:00 — создание украшения из джинсы (бесплатно)
  • 12:00 — изготовление чокера (участие — 2000 рублей)
  • 14:00 — плетение ловца снов из джинсы (бесплатно)
  • 16:00 — роспись шопперов (бесплатно)
  • 16:00 — плетение из бумажной лозы (участие — 500 рублей)

Экомаркет пройдет с 12:00 до 18:00. Экоцентр «Чистая среда» находится по адресу: улица Одесская 48В.

Как писали Юга.ру, в экоцентре «Чистая среда» 30 июля покажут немецкую комедию «100 вещей и ничего лишнего».

Афиша Краснодар одежда Экология

Новости

Центр Сочи и Хостинский район почти на сутки остались без воды из-за аварии
Несколько улиц Краснодара 26 июля останутся без воды и света
Мастер-классы, гаражка и обмен растениями. «Чистая среда» приглашает краснодарцев на экомаркет
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Кафе «ОЛЕГ»
В Краснодаре пройдет фестиваль памяти Владимира Высоцкого
Краснодарский экоцентр приглашает на бесплатный кинопоказ

Лента новостей

За деньги — Фемида!
23 июля, 17:42
За деньги — Фемида!
Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз: обзор скандального законопроекта
В парке советского периода
17 июля, 15:00
В парке советского периода
Очерк из ставропольского колхоза Коммаяк, где футурист Сергей Третьяков выпускал газету в 1930-х
Жители нескольких улиц Краснодара 25 июля опять останутся без света
Вчера, 11:27
Жители нескольких улиц Краснодара 25 июля опять останутся без света
Где в этот раз отключат электричество?

Реклама на сайте