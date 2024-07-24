«Доход» банка Уралсиб вошел в тройку полугодовых вкладов со ставкой выше рынка

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Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Портал Банки.ру включил «Доход» банка Уралсиб в топ вкладов на 6 месяцев со ставкой выше рынка

Всего в подборку Банки.ру вошли четыре полугодовых вклада с доходностью выше 18% годовых. Предложения в рейтинге ранжировали по возрастанию максимальной ставки. При совпадении ставок учитывали дополнительные параметры — максимальную и минимальную суммы и обязательные траты по карте.

8 июля Уралсиб повысил ставки по всем рублевым вкладам. Новые ставки по «Доходу» — от 16,7 до 19% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.

Новые клиенты* могут получить 18,5% годовых с учетом капитализации на сроке 181 день — при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

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*Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентную ставку устанавливают только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открывают по стандартными тарифами банка. Срочный вклад «Доход» в российских рублях для новых клиентов можно открыть только в офисах банка.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» банка Уралсиб возглавила топ дебетовок с начислением процентов на остаток.

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