Адлер, Абрау-Дюрсо и Ялта стали самыми дорогими пляжными курортами России

24 июля ТАСС по ссылкой на Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ) сообщило , что Адлер, Абрау-Дюрсо и Ялта стали самыми дорогими пляжными курортами в России летом 2024 года.

Средняя стоимость размещения в Адлере составляет 11 тыс. рублей в сутки. В Абрау-Дюрсо — 8,1 тыс. рублей, в Ялте — 7,6 тыс. рублей. В первую пятерку также входят Геленджик и Сочи — по 5,9 тыс. рублей.

Самое бюджетное жилье предлагают в Голубицкой — 4,3 тыс. рублей, Кучугурах — 3,9 тыс. рублей, Феодосии — 3,8 тыс. рублей, Судаке — 3,5 тыс. рублей и Керчи — 3,1 тыс. рублей.

В среднем же сутки проживания в отелях Кубани этим летом стоят 5,6 тыс. рублей, что на 22% выше показателя 2023 года.