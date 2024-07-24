Адлер, Абрау-Дюрсо и Ялта стали самыми дорогими пляжными курортами России

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Адлер, Абрау-Дюрсо и Ялта возглавили рейтинг самых дорогих пляжных российских курортов

24 июля ТАСС по ссылкой на Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ) сообщило, что Адлер, Абрау-Дюрсо и Ялта стали самыми дорогими пляжными курортами в России летом 2024 года.

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Средняя стоимость размещения в Адлере составляет 11 тыс. рублей в сутки. В Абрау-Дюрсо — 8,1 тыс. рублей, в Ялте — 7,6 тыс. рублей. В первую пятерку также входят Геленджик и Сочи — по 5,9 тыс. рублей.

Самое бюджетное жилье предлагают в Голубицкой — 4,3 тыс. рублей, Кучугурах — 3,9 тыс. рублей, Феодосии — 3,8 тыс. рублей, Судаке — 3,5 тыс. рублей и Керчи — 3,1 тыс. рублей.

В среднем же сутки проживания в отелях Кубани этим летом стоят 5,6 тыс. рублей, что на 22% выше показателя 2023 года.

Как писали Юга.ру, Роскачество присвоило высшую категорию пляжу «Маяк» в Сочи.

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Адлер, Абрау-Дюрсо и Ялта стали самыми дорогими пляжными курортами России
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