На фестивале классической музыки в горах Сочи состоится премьера оперы Римского-Корсакова «Царская невеста»

С 12 по 18 августа на горном курорте «Роза Хутор» пройдет международный музыкальный фестиваль «Роза Хутор. Классика» (0+)

Масштабную программу фестиваля примут две концертные площадки курорта. В концертах и спектаклях поучаствуют российские и зарубежные звезды оперы и балета и Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр.

Главной темой фестиваля «Роза Хутор. Классика» станет олицетворение русской национальной идеи в музыке. Программу посвятят двум важным датам — 180-летию Н.А. Римского-Корсакова и 225-летию А.С. Пушкина. Великие классики обращались в своих произведениях к национальным корням, черпали вдохновение из фольклора. Организатором и идейным вдохновителем фестиваля выступает благотворительный фонд Алексея Асланова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В этом году помимо симфонических концертов и иных открытых для широкой публики мероприятий в программу войдут: оперно-балетный бенефис Глеба Перязева и Марии Булановой;

вечер романсов на стихи А.С. Пушкина;

музыкальное воплощение детских сказок Армении;

концерт хореографического ансамбля SIONI;

полусценическое исполнение одноактной оперы «Алеко» С.В. Рахманинова на либретто В.И. Немировича-Данченко;

«Царская невеста» — девятая, самая загадочная, опера Н.А. Римского-Корсакова, премьеру которой представят в заключительные дни фестиваля на открытой сцене парка «Лайзо». В опере «Царская невеста» ведущие партии исполнят солисты Мариинского театра: Любаши — Юлия Маточкина;

Григория Грязного — Владислав Куприянов;

Ивана Лыкова — Сергей Скороходов;

Марфы — Анна Денисова;

Василия Собакина — Юрий Воробьев;

Малюты Скуратова — Михаил Петренко.

Главный режиссер фестиваля и премьеры «Царской невесты» — хореограф и постановщик Мариинского театра Илья Устьянцев.

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«Мы очень рады, что фестиваль классической музыки на горном курорте «Роза Хутор» превратился в ежегодную традицию, стал знаковым событием летнего сезона юга России. В этом году мы решили сосредоточить внимание на теме русской национальной идеи в музыке, не преминув должным образом отметить юбилейные даты великих деятелей нашей культуры. Прямо на главной площади курорта пройдут концерты с участием выдающихся музыкантов. Главным событием фестиваля станет премьера оперы «Царская невеста» на высоте 1050 метров над уровнем моря на фоне великолепного горного пейзажа. Я абсолютно убежден, зрители самых разных возрастов, знатоки и любители, посетив любое событие фестиваля, получат заряд вдохновения и незабываемых впечатлений», — отметил художественный руководитель и главный дирижер фестиваля «Роза Хутор. Классика» Алексей Асланов.

Как и в прошлые годы, важной частью фестиваля станет его образовательная часть — всероссийский кастинг молодых оперных исполнителей, по итогам которого счастливые финалисты получат реальную возможность выступать на концертах и участвовать в оперной премьере вместе с признанными мастерами. Неизменная роль в этом начинании принадлежит партнеру и сооснователю фестиваля — Фонду поддержки классического музыкального искусства F.E.S. (Forma. Energia. Scæna.).

«Успешно решая типичные для столь масштабного проекта задачи творческой стратегии и тактики, мы в то же время стремимся сосредоточиться на двух важнейших аспектах. Во-первых, судьба молодых талантливых певцов, для которых фестиваль «Роза Хутор. Классика» на деле становится редким трамплином к всеобщему признанию и, как следствие, искомым стартом сценической карьеры с колоссальным потенциалом. Во-вторых, Фестиваль на втором году жизни обрел международный статус. Проект классической музыки превратился в одну из самых престижных территорий творчества в стране, тем самым значительно усилив культурный обмен в контексте межгосударственных взаимоотношений», — считает директор Фонда F.E.S. и генеральный продюсер фестиваля «Роза Хутор. Классика» Дмитрий Дедух.

Программа фестиваля может измениться. Подробности о «Роза Хутор. Классика» и кастинге молодых оперных исполнителей — на официальном сайте fest1.ru.