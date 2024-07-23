«Посеять панику»: власти Ростовской области сообщили о мошенничествах с повестками в военкомат

Ростовская область

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  • © Фото пресс-службы администрации Белокалитвинского района
    © Фото пресс-службы администрации Белокалитвинского района

Администрация Белокалитвинского района Ростовской области опубликовала образец поддельной повестки, которую мошенники прислали жителю

17 июля пресс-служба администрации Белокалитвинского района поделилась образцом поддельной «повестки». Власти отметили, что они «подписаны гражданином, который не работает в военном комиссариате и не имеет к нему никакого отношения, заверены фальшивой печатью».

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Вручая «повестки», мошенники сообщали гражданам, что им необходимо взять с собой вещмешок, предметы личной гигиены, продукты питания на 12 часов и прибыть на сборы в военкомат Белокалитвинского или Тацинского районов Ростовской области.

«Расчет мошенников прост: посеять панику среди населения, либо убедить человека, что его вот-вот призовут, а затем предложить решение «проблемы», — рассказали в администрации.

Жителей Белокалитвинского района попросили сохранять бдительность. Власти порекомендовали гражданам, столкнувшимся с такой ситуацией, звонить в военный комиссариат по телефону: 8(86383)2-51-52 и уточнять информацию.

Как писали Юга.ру, полиция Краснодара предупредила о новом способе кражи денег с банковских счетов.

Армия Мошенничество Призыв СВО

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