«Посеять панику»: власти Ростовской области сообщили о мошенничествах с повестками в военкомат

17 июля пресс-служба администрации Белокалитвинского района поделилась образцом поддельной «повестки». Власти отметили, что они «подписаны гражданином, который не работает в военном комиссариате и не имеет к нему никакого отношения, заверены фальшивой печатью».

Вручая «повестки», мошенники сообщали гражданам, что им необходимо взять с собой вещмешок, предметы личной гигиены, продукты питания на 12 часов и прибыть на сборы в военкомат Белокалитвинского или Тацинского районов Ростовской области.



«Расчет мошенников прост: посеять панику среди населения, либо убедить человека, что его вот-вот призовут, а затем предложить решение «проблемы», — рассказали в администрации.



Жителей Белокалитвинского района попросили сохранять бдительность. Власти порекомендовали гражданам, столкнувшимся с такой ситуацией, звонить в военный комиссариат по телефону: 8(86383)2-51-52 и уточнять информацию.