«Амулет», «икру кабачковий» и «молоко кипиченная». Анапчан возмутила безграмотность работников детского сада

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «ПВА»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «ПВА»

В телеграм-каналах Анапы появилось фото меню из детского сада «Колокольчик», написанное с ошибками

22 июля в телеграм-канале «Подслушано в Анапе» опубликовали фото меню детского сада «Колокольчик». Автора возмутило, что названия блюд написаны с орфографическими ошибками. В меню сотрудники назвали омлет «амулетом», также есть блюда «икру кабачковий» и «молоко кипичённая».  

Пост собрал более 520 комментариев, мнения пользователей разделились. Одни защищают персонал, потому что у работников мизерная зарплата и трудиться просто некому, а другие возмущены неграмотностью.

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Вот некоторые комментарии:

  • «Главное, чтобы вкусно было».
  • «Если кого-то что-то не устраивает, можете туда устроиться на работу, показать, как надо. Думаю, зарплата в районе 18 тыс. рублей вас устроит, а может и меньше». 
  • «Главное, чтобы рецептуру не нарушали и продукты не воровали».
  • «Это официальный документ и он должен быть написан на правильном государственном языке. Начинается ведь всё с малого, а потом идёт в разнос».
  • «Какая разница, кто пишет. Эти некомпетентные и не факт что адекватные люди находятся с нашими детьми».
  • «У меня туда ходят двое детей. Главное, кормят хорошо и воспитатели отличные».
  • «Пусть полиция проверит».
  • «Это не меню, а объявление на заборе. В меню обязательно проставляют вес блюда и некоторых компонентов. И обязательно — печать и подпись ответственного лица. Роспотребнадзора на них нет».

Как писали Юга.ру, 17 июня в телеграм-канале «Краснодар Телетайп» появился фотоколлаж, на котором слово «космонавт» на адресных табличках написано через букву «ф».

Анапа Дети Еда

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