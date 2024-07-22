«Амулет», «икру кабачковий» и «молоко кипиченная». Анапчан возмутила безграмотность работников детского сада

В телеграм-каналах Анапы появилось фото меню из детского сада «Колокольчик», написанное с ошибками

22 июля в телеграм-канале «Подслушано в Анапе» опубликовали фото меню детского сада «Колокольчик». Автора возмутило, что названия блюд написаны с орфографическими ошибками. В меню сотрудники назвали омлет «амулетом», также есть блюда «икру кабачковий» и «молоко кипичённая».

Пост собрал более 520 комментариев, мнения пользователей разделились. Одни защищают персонал, потому что у работников мизерная зарплата и трудиться просто некому, а другие возмущены неграмотностью.

Вот некоторые комментарии: «Главное, чтобы вкусно было».

«Если кого-то что-то не устраивает, можете туда устроиться на работу, показать, как надо. Думаю, зарплата в районе 18 тыс. рублей вас устроит, а может и меньше».

«Главное, чтобы рецептуру не нарушали и продукты не воровали».

«Это официальный документ и он должен быть написан на правильном государственном языке. Начинается ведь всё с малого, а потом идёт в разнос».

«Какая разница, кто пишет. Эти некомпетентные и не факт что адекватные люди находятся с нашими детьми».

«У меня туда ходят двое детей. Главное, кормят хорошо и воспитатели отличные».

«Пусть полиция проверит».

«Это не меню, а объявление на заборе. В меню обязательно проставляют вес блюда и некоторых компонентов. И обязательно — печать и подпись ответственного лица. Роспотребнадзора на них нет».