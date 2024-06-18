«Улица им. Космонафта Гагарина»: в Краснодаре на многоэтажке установили адресные таблички с ошибкой

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодар Телетайп»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодар Телетайп»

Краснодарцы возмутились ошибкой на табличке, которая появилась на одной из многоэтажек. МЦУ сообщил, что виноват подрядчик, с ним проведут разъяснительную беседу, а таблички заменят

17 июня в телеграм-канале «Краснодар Телетайп» появился фотоколлаж, на котором слово «космонавт» на адресных табличках написано через букву «ф». По словам автора фото, вывески находятся на доме № 246 по улице Гагарина. 

Краснодарцы возмутились такой ошибке. В комментариях некоторые написали, что таблички создавали жертвы ЕГЭ.

Были и другие комментарии:

  • «Бастрыкину уже написали?».
  • «Это как колидор и парихмахер».
  • «Половина населения неграмотные».
  • «Позорище».
  • «Я в шоке, что люди при этом уверенно, со знанием дела, работают».
  • «Думается, что умышленно, посмеялись».
  • «Пожинаем плоды новой системы образования».

18 июня МЦУ Краснодара сообщил, что ошибку допустил подрядчик НКО «Фонд капитального ремонта». С ним проведут разъяснительную работу, чтобы подобные ситуации не повторялись. Таблички убрали и в ближайшее время на их месте установят новые.

Как сообщали Юга.ру, краснодарцы в 2024 году написали диктант «слишком хорошо». Работы отличников отправили на дополнительную проверку.

Благоустройство Жилье Краснодар

Новости

Поезд плюс автобус. РЖД возобновит мультимодальные перевозки на курорты Северного Кавказа и Приэльбрусья
На внедорожнике по Северному Кавказу: узнали подробности о джип-турах
Мэр Кисловодска включит в бесплатный туристический маршрут «единственные в России следы динозавра»
В топ-50 гастротуризма РФ вошли 13 заведений Краснодарского края. Больше всего мест — в Темрюкском районе и Новороссийске
«Улица им. Космонафта Гагарина»: в Краснодаре на многоэтажке установили адресные таблички с ошибкой
В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения. Как будет ходить транспорт?

Лента новостей

Два озера, альпаки и эндемики: тестируем легкую велопешеходную тропу в горах Сочи
Вчера, 09:09 Реклама
Два озера, альпаки и эндемики: тестируем легкую велопешеходную тропу в горах Сочи
В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения
Сегодня, 11:40
В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения
Как будет ходить транспорт?
Чайная церемония
Вчера, 11:11
Чайная церемония
Тестируем самый дорогой способ попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди

Реклама на сайте