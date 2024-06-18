«Улица им. Космонафта Гагарина»: в Краснодаре на многоэтажке установили адресные таблички с ошибкой
Краснодарцы возмутились ошибкой на табличке, которая появилась на одной из многоэтажек. МЦУ сообщил, что виноват подрядчик, с ним проведут разъяснительную беседу, а таблички заменят
17 июня в телеграм-канале «Краснодар Телетайп» появился фотоколлаж, на котором слово «космонавт» на адресных табличках написано через букву «ф». По словам автора фото, вывески находятся на доме № 246 по улице Гагарина.
Краснодарцы возмутились такой ошибке. В комментариях некоторые написали, что таблички создавали жертвы ЕГЭ.
Были и другие комментарии:
- «Бастрыкину уже написали?».
- «Это как колидор и парихмахер».
- «Половина населения неграмотные».
- «Позорище».
- «Я в шоке, что люди при этом уверенно, со знанием дела, работают».
- «Думается, что умышленно, посмеялись».
- «Пожинаем плоды новой системы образования».
18 июня МЦУ Краснодара сообщил, что ошибку допустил подрядчик НКО «Фонд капитального ремонта». С ним проведут разъяснительную работу, чтобы подобные ситуации не повторялись. Таблички убрали и в ближайшее время на их месте установят новые.
Как сообщали Юга.ру, краснодарцы в 2024 году написали диктант «слишком хорошо». Работы отличников отправили на дополнительную проверку.