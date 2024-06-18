«Улица им. Космонафта Гагарина»: в Краснодаре на многоэтажке установили адресные таблички с ошибкой

Краснодарцы возмутились ошибкой на табличке, которая появилась на одной из многоэтажек. МЦУ сообщил, что виноват подрядчик, с ним проведут разъяснительную беседу, а таблички заменят

17 июня в телеграм-канале «Краснодар Телетайп» появился фотоколлаж, на котором слово «космонавт» на адресных табличках написано через букву «ф». По словам автора фото, вывески находятся на доме № 246 по улице Гагарина.

Краснодарцы возмутились такой ошибке. В комментариях некоторые написали, что таблички создавали жертвы ЕГЭ.

Были и другие комментарии:

«Бастрыкину уже написали?».

«Это как колидор и парихмахер».

«Половина населения неграмотные».

«Позорище».

«Я в шоке, что люди при этом уверенно, со знанием дела, работают».

«Думается, что умышленно, посмеялись».

«Пожинаем плоды новой системы образования».

18 июня МЦУ Краснодара сообщил, что ошибку допустил подрядчик НКО «Фонд капитального ремонта». С ним проведут разъяснительную работу, чтобы подобные ситуации не повторялись. Таблички убрали и в ближайшее время на их месте установят новые.