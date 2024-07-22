Социолог Расул Абдулхаликов рассказал Юга.ру, что в республиках Северного Кавказа никаб носит очень малая доля женщин

Юга.ру узнали у социолога и юриста Расула Абдулхаликова, что сегодня нет количественных данных о том, сколько жительниц республики Дагестан носит никаб. По оценкам специалиста, в этот мусульманский головной убор сколь-либо систематически облачаются лишь около 0,5-1% дагестанок.

В других республиках в относительных и абсолютных значениях никабы встречаются еще реже.

Также Абдулхаликов отметил, что на фоне текущих событий количество женщин в никабах значительно снизилось, так как есть прецеденты с их незаконными задержаниями, замечаниями и рисками таковых.