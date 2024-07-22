Насколько никаб распространен в Дагестане и других республиках Северного Кавказа? Оценка эксперта
Социолог Расул Абдулхаликов рассказал Юга.ру, что в республиках Северного Кавказа никаб носит очень малая доля женщин
Юга.ру узнали у социолога и юриста Расула Абдулхаликова, что сегодня нет количественных данных о том, сколько жительниц республики Дагестан носит никаб. По оценкам специалиста, в этот мусульманский головной убор сколь-либо систематически облачаются лишь около 0,5-1% дагестанок.
В других республиках в относительных и абсолютных значениях никабы встречаются еще реже.
Также Абдулхаликов отметил, что на фоне текущих событий количество женщин в никабах значительно снизилось, так как есть прецеденты с их незаконными задержаниями, замечаниями и рисками таковых.
«Социальный эксперимент над республикой»:
Напомним, что никаб — это головной убор, закрывающий все лицо кроме глаз. Его ношение не является обязательным в исламе. Однако некоторые мусульманские богословы выступают за обязательное покрытие женщинами всего тела на публике. Их позиции сильны в Афганистане и Саудовской Аравии. Религиовед Софья Рагозина рассказала Юга.ру, что покрытие лица — это не религиозно, но прежде всего культурно обусловленная практика.
В начале июля местное духовенство в Дагестане и Карачаево-Черкесии ввело временный запрет на ношение никаба. По мнению Абдулхаликова, этот запрет вызвал резкую критику со стороны различных групп дагестанской общественности. Глава республики Сергей Меликов, однако, поддержал решение духовенства.
Больше об этом сюжете можно прочитать в статье Юга.ру «Никаб раздора: могут ли запреты помирить безопасность и религиозную свободу на Северном Кавказе?»
Как сообщали Юга.ру, запреты на никаб стали реакцией на теракты в Махачкале и Дербенте, произошедшие в конце июня.