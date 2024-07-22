У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3

В Сочи 22 июля сейсмологи зафиксировали подземные толчки

22 июля в 10:22 Европейский сейсмоцентр зафиксировал в Краснодарском крае подземные толчки. Землетрясение произошло в 32 км к северо-западу от Сочи и 16 км к юго-востоку от Лазаревского.

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Эпицентр находился на глубине 5 км, магнитуда землетрясения составила 3,3. По шкале Рихтера такое землетрясение считается слабым и практически не ощущается. Информации о пострадавших и разрушениях нет. В местных пабликах жители и гости города о толчках не сообщали.