В горах Сочи открыли «железную тропу» виа феррата

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» появился аттракцион виа феррата. Он проходит по северо-восточному склону хребта Аибга на высоте более 2300 метров над уровнем моря

Маршрут начинается недалеко от верхней станции канатной дороги «Кавказский экспресс». Новый аттракцион предлагает прогулку по скальному рельефу с помощью специального альпинистского снаряжения. Протяженность тропы составляет 300 метров, а перепад высот — 100 метров. Окружающие скалы усеяны растениями горного Причерноморья, поэтому виа феррата получила название «Вересковая тропа». С нее открываются панорамные виды на отроги главного Кавказского хребта, курорт «Роза Хутор» и его окрестности.

Первый альпийский маршрут виа феррата создали более ста лет назад. В окрестностях Сочи таких троп было две, но они рассчитаны на профессиональных спортсменов-альпинистов.

В Roblox появилась карта курорта «Роза Хутор»:

«На курорте «Роза Хутор» мы создали маршрут, доступный каждому. Прогулка позволяет сделать первые шаги к скалолазанию без особых усилий. Вдоль всей тропы протянут специальный стальной трос, который является перилами и неотъемлемой частью системы беспрерывной страховки. На участках, где есть перепады высот, установлены железные скобы и ступеньки, не зря виа феррата переводится как «железная тропа»», — рассказал организатор виа феррата на «Роза Хутор» Александр Ушаков.

Работу над созданием аттракциона вели в течение двух лет промышленные альпинисты. Проект выполняли организации, специализирующиеся на строительстве в горной местности. Оборудование прошло сертификацию по российским и международным стандартам.

Каждый день перед открытием маршрут проверяют спасатели. До выхода на тропу гости проходят инструктаж от профессионалов. Посетителей пристегивают к идущему вдоль тропы стальному ограждению специальным страховочным тросом, он выдерживает «рывок» более двух тонн. Такая страховка позволяет не отклониться от маршрута. Отстегнуть его самостоятельно невозможно. Также гостям выдают защитные каски и перчатки.

Прогулки по виа феррата проходят с инструктором. Они доступны для детей с 14 лет. Несовершеннолетних обязаны сопровождать родители или опекуны. Весь маршрут по скалам можно преодолеть за 20-40 минут. «Железная тропа» на курорте «Роза Хутор» работает ежедневно с 10:00 до 18:00, но по погодным условиям.

Как писали ранее Юга.ру, в июле в горах Сочи вновь открыли горный кемпинг «Нахазо».

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