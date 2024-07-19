Ипотека 7%: ГК ТОЧНО представила ипотечные программы с фиксированной ставкой

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

На мероприятии для агентов недвижимости представители федерального девелопера ТОЧНО (владелец Николай Амосов) рассказали о новых предложениях на покупку жилья в 2024 году

18 июля «Совкомбанк» организовал в Краснодаре встречу для агентов недвижимости Кубани с темой: «Как снизить процентную ставку по ипотеке и уменьшить сумму ежемесячных платежей?».

На мероприятии руководитель отдела партнёрского канала ГК ТОЧНО Данил Трубчанинов рассказал о проектах девелопера. Также начальник отдела ипотечного кредитования Гульсина Шакова презентовала новые продукты компании, которые появились после продления программы семейной ипотеки.

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Особое внимание спикеры уделили предложению с фиксированной ставкой 7% на период строительства комплексов «Светский Лес», «Патрик», «Первое место», «Родные просторы» и «Барса». Такие условия стали возможны благодаря программам «Совкомбанка» для объектов ГК ТОЧНО.

«Благодаря договоренностям с банком-партнером мы можем сделать клиентам выгодное предложение с низкими платежами на период строительства объектов. Речь идет о ставке всего 7%, где первоначальный взнос должен составлять не меньше 21%. При этом квартиры не становятся дороже, мы получаем свою прибыль за счет объемов сделок», — прокомментировала Гульсина Шакова.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Как сообщали ранее Юга.ру, ГК ТОЧНО передала Краснодару новый детский сад в микрорайоне «Родные Просторы». Дошкольное учреждение откроется 1 сентября.

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