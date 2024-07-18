«Бережное отношение к родному городу». 40 подростков из Туапсе вступили в трудовые отряды

В июле 40 школьников из Туапсе стали частью команды «Трудовые отряды ПОРТ — 2024»

Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) организовал трудовые отряды для подростков в рамках муниципальной программы «Молодежь города Туапсе» и региональной инициативы «Трудовая занятость подростков и молодежи Краснодарского края».

С 1 июля на протяжении двух недель школьники 14–17 лет участвовали в экологических мероприятиях: благоустраивали парки и скверы, собирали мусор в зеленых зонах и на территории детского сада «Чайка». Туапсинский морской торговый порт обеспечил ребят необходимым инвентарем и организовал работу с учетом требований охраны труда.

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Помимо работы проект предусматривал и познавательную программу. В музее ТМТП ребятам рассказали об истории предприятия и его сегодняшней деятельности. А практические знания о важности сохранения чистоты на улицах города закрепили экскурсией в Эколого-биологическом центре Туапсе.

«Участие в «Трудовых отрядах ПОРТ — 2024» помогает подросткам с профориентацией и получением первого опыта работы. Буквально на наших глазах у ребят вырабатывалось чувство ответственности и бережное отношение к родному городу», — отметила бригадир проекта «Трудовые отряды ПОРТ — 2024», специалист Молодежного центра Туапсе Софа Бутцина. По завершении трудовых будней подростки получили полноценную оплату труда.

«Поддержка молодежи и вовлечение ее в общественно полезную деятельность — один из ключевых приоритетов социальной программы ТМТП. Мы рады, что наш проект «Трудовые отряды ПОРТ — 2024» помог ребятам сделать летние каникулы яркими и получить новые знания и навыки, в том числе в одном из важнейших для компании направлении — экологическом», — рассказали в пресс-службе ТМТП.

Благодаря ТМТП подростки не только получили первый рабочий опыт, но и сами стали важным звеном в организации благоустройства и развития родного города. Инициатива, к которой присоединилось предприятие, помогает в реализации государственной молодежной политики и стала примером социальной ответственности бизнеса, отмечают в пресс-службе ТМТП.