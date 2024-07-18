В Сочи 18 июля ухудшится погода: на курорт надвигается дождь с грозой и ветром

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Мэрия Сочи предупредила жителей и гостей курорта об ухудшении погоды 18 июля

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что 18 июля на курорте ожидается сильный дождь с грозой. Также в городе прогнозируют усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с.

Рекордная жара в Краснодаре:

Власти рекомендуют жителям и гостям курорта воздержаться от отдыха у воды и соблюдать меры предосторожности.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.

По данным ЦГМС, кратковременные дожди могут пройти и в Краснодаре в ближайшие выходные, 20 и 21 июля.

Напомним, что города и станицы Краснодарского края вошли в топ-10 самых жарких мест России.

Как писали ранее Юга.ру, в десяти районах Краснодарского края синоптики зафиксировали опасную засуху.

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В Сочи 18 июля ухудшится погода: на курорт надвигается дождь с грозой и ветром
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