В Сочи 18 июля ухудшится погода: на курорт надвигается дождь с грозой и ветром
Мэрия Сочи предупредила жителей и гостей курорта об ухудшении погоды 18 июля
Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что 18 июля на курорте ожидается сильный дождь с грозой. Также в городе прогнозируют усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с.
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Власти рекомендуют жителям и гостям курорта воздержаться от отдыха у воды и соблюдать меры предосторожности.
В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.
По данным ЦГМС, кратковременные дожди могут пройти и в Краснодаре в ближайшие выходные, 20 и 21 июля.
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