В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с психологом драму «К чему-то прекрасному»

25 июля в Краснодаре состоится кинопоказ и обсуждение фильма «К чему-то прекрасному» с Алисией Викандер в главной роли (18+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал новый кинопоказ. 25 июля в 19:30 в Краснодаре можно будет посмотреть и обсудить с психологом Юлией Аврамиди драму «К чему-то прекрасному».

Это дебютная полнометражная работа режиссёрки Лизы Лангсет. В основе сценария лежат её собственные пьесы. Главную роль в ленте исполнила Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Воспоминания о будущем», «Агенты А.Н.К.Л.», «Из машины», «Джейсон Борн» и «Tomb Raider: Лара Крофт»).