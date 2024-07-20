В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с психологом драму «К чему-то прекрасному»
25 июля в Краснодаре состоится кинопоказ и обсуждение фильма «К чему-то прекрасному» с Алисией Викандер в главной роли (18+)
Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал новый кинопоказ. 25 июля в 19:30 в Краснодаре можно будет посмотреть и обсудить с психологом Юлией Аврамиди драму «К чему-то прекрасному».
Это дебютная полнометражная работа режиссёрки Лизы Лангсет. В основе сценария лежат её собственные пьесы. Главную роль в ленте исполнила Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Воспоминания о будущем», «Агенты А.Н.К.Л.», «Из машины», «Джейсон Борн» и «Tomb Raider: Лара Крофт»).
Безработная 20-летняя Катарина живёт со своим парнем в бедном пригороде Гётеборга. У нее нет образования, а мать девушки страдает от алкоголизма. Однажды на популярном видеосервисе ей попадается фрагмент «Реквиема» Моцарта. Музыка настолько сильно трогает её, что в ней просыпается острое желание изменить всю свою жизнь.
Кинопоказ и обсуждение драмы пройдут на летней террасе ресторана Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.
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