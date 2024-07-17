В станице Динской под Краснодаром закрыли пляж из-за угрозы вирусов
Роспотребнадзор временно запретил купание в реке Кочеты. Пляж в станице Динской закрыли из-за сложной эпидобстановки
17 июля пресс-служба администрации Динского района сообщила, что в Комсомольском парке станицы Динской закрыли пляж из-за угрозы размножения вирусов и бактерий. Купаться в реке Кочеты временно запрещено.
«Из-за жары река мелеет, идет разрастание бурых водорослей, активно поглощающих кислород. Гибнет рыба и другие обитатели реки, тем самым создаются условия для размножения вирусов и бактерий», — рассказали в администрации.
Согласно требованию Роспотребнадзора, во избежание заражения вирусами отдыхающих, администрация ЦНТ «Комсомольский» закрыла пляжную территорию до улучшения ситуации.
Напомним, что на пляжах в Сочи начали штрафовать нудистов.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 1 июля открыли городской пляж. Узнать, как он выглядит и чем недовольны жители, можно здесь.