В станице Динской под Краснодаром закрыли пляж из-за угрозы вирусов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Роспотребнадзор временно запретил купание в реке Кочеты. Пляж в станице Динской закрыли из-за сложной эпидобстановки

17 июля пресс-служба администрации Динского района сообщила, что в Комсомольском парке станицы Динской закрыли пляж из-за угрозы размножения вирусов и бактерий. Купаться в реке Кочеты временно запрещено.

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«Из-за жары река мелеет, идет разрастание бурых водорослей, активно поглощающих кислород. Гибнет рыба и другие обитатели реки, тем самым создаются условия для размножения вирусов и бактерий», — рассказали в администрации.

Согласно требованию Роспотребнадзора, во избежание заражения вирусами отдыхающих, администрация ЦНТ «Комсомольский» закрыла пляжную территорию до улучшения ситуации.

Напомним, что на пляжах в Сочи начали штрафовать нудистов.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 1 июля открыли городской пляж. Узнать, как он выглядит и чем недовольны жители, можно здесь.

Безопасность Динской район отдых Пляжи

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В станице Динской под Краснодаром закрыли пляж из-за угрозы вирусов
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