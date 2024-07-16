Власти Адыгеи рассказали об экономическом потенциале республики

По его словам, за последние шесть лет ВРП Адыгеи вырос в 1,9 раза (в 2018 году — 120 млрд рублей, а в 2023 году — 231,9 млрд рублей). Объем инвестиций в республике составил около 260 млрд рублей с темпом роста 190%. За первый квартал 2024 года инвестиции выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Сейчас разрабатываются проекты с общим инвестиционным объемом более 80 млрд рублей.



Глава Адыгеи отметил, что республика вошла в топ-15 регионов страны в национальном рейтинге состояния инвестклимата за 2023 год. В своем докладе он рассказал и об успехах республики в строительстве.



«Опережающие темпы жилищного строительства позволили за шесть лет в три раза нарастить объемы вводимого жилья. Это свыше 2 млн кв. метров жилья. В прошлом году достигнут показатель 1,13 кв. метров введенного жилья на человека. С 2017 года в регионе построили и отремонтировали более 500 объектов, включая инженерную инфраструктуру и строительство дорог. Благоустроили 700 дворовых и общественных территорий. В этом году работы идут на 112 объектах с общим финансированием 27 млрд рублей за весь период реализации», — заявил Кумпилов.



Руководитель республики также подчеркнул, что новой точкой роста промышленности в регионе является создаваемый в Тахтамукайском районе промпарк «Энем» площадью 200 га. Это позволит привлечь до 50 хозяйствующих субъектов, около 65 млрд рублей инвестиций и создать более 10 тыс. новых рабочих мест.