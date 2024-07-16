На Кубани брокеры стали одними из самых высокооплачиваемых офисных работников в 2024 году

Эксперты изучили средние зарплаты для новых офисных сотрудников по итогам первого полугодия 2024 года и выяснили, какие специальности больше ценят работодатели Кубани

16 июля пресс-служба «Авито работа» сообщила Юга.ру, что в Краснодарском крае самой высокооплачиваемой в первом полугодии 2024 года оказалась профессия брокера. Для соискателей на эту должность средняя зарплата составила 211,9 тыс. рублей в месяц (+64% за год).

Брокеры — это посредники между продавцом и покупателем. Они отвечают за осуществление сделки и получают комиссионные за продажу продуктов в сфере финансов, недвижимости и других. В описаниях вакансий размер зарплаты для этих специалистов обычно указывается в виде «вилки», в которой работодатели учитывают максимальные возможные значения, а фактическая сумма заработка зависит от процентов со сделок.

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По данным экспертов, на втором месте оказались аналитики. В первом полугодии 2024 года работодатели Кубани готовы были предложить кандидатам на эту должность в среднем 85 тыс. рублей в месяц (+26% за год). Замкнула тройку лидеров профессия технолога со средней предлагаемой зарплатой для новых сотрудников 76,5 тыс. рублей в месяц (+16% за год).



Четвертое место заняли логисты (74,9 тыс. рублей, +26% за год), а пятое — агрономы (74,1 тыс. рублей, +12% за год).