Карта «Прибыль» банка Уралсиб возглавила топ дебетовок с начислением процентов на остаток

«Прибыль» банка Уралсиб заняла первое место в июльском рейтинге лучших дебетовых карт с начислением процентов на остаток

Аналитики портала Выберу.ру сравнили предложения крупнейших российских банков из топ-100 по активам (по состоянию на 1 июня 2024-го).

При составлении рейтинга учли такие ключевые параметры, как:

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом. Держатели «Прибыли» могут получить до 15% на остаток средств на счету. Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей*.

Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

*При невыполнении этого условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.