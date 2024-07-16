Карта «Прибыль» банка Уралсиб возглавила топ дебетовок с начислением процентов на остаток

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Вся Россия

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  • © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com
    © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com

«Прибыль» банка Уралсиб заняла первое место в июльском рейтинге лучших дебетовых карт с начислением процентов на остаток

Аналитики портала Выберу.ру сравнили предложения крупнейших российских банков из топ-100 по активам (по состоянию на 1 июня 2024-го).

При составлении рейтинга учли такие ключевые параметры, как:

  • размер процентов на остаток и порядок их начисления;
  • стоимость выпуска и условия бесплатного обслуживания карты;
  • размер кешбэка в программе лояльности банка и у партнеров;
  • условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
  • дополнительные возможности (доставку, онлайн-оформление) и другие параметры.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом. Держатели «Прибыли» могут получить до 15% на остаток средств на счету.

Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей*.

Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

*При невыполнении этого условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

Ранее Уралсиб ввел бесплатное обслуживание карт «Прибыль», оформленных с 3 июня 2024 года, и повысил процент на остаток до 15% годовых.

В июне «Прибыль» банка Уралсиб вошла в топ-4 выгодных карт для покупки железнодорожных билетов, а в июле — в топ-5 технологичных дебетовок и в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком.

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