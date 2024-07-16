МегаФон признали лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сети в России — исследование

По итогам исследования международной компании Ookla, МегаФон показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди всех российских операторов

Специалисты Ookla замерили скорости интернета абонентов всех операторов с мобильных устройств с помощью приложения Speedtest® в первом и втором квартале 2024-го — всего 12,75 млн замеров с около 1,38 млн гаджетов. Подробности об исследовании.

По скорости мобильного интернета МегаФон подтвердил свое лидерство восьмой год подряд. Медианная скорость скачивания в сети по итогам первого полугодия достигла 29,65 Мбит⁄с, а скорость загрузки данных — 9,46 Мбит⁄с.

Лидирующие позиции МегаФона по скорости мобильного интернета подтверждает исследование и в Краснодарском крае. Так, в столице региона медианная скорость скачивания в первом полугодии 2024 года достигла 27,72 Мбит/с, в Сочи — 30,71 Мбит/с, Новороссийске — 32,30 Мбит/с, Анапе — 29,68 Мбит/с, Кропоткине — 26,91 Мбит/с. По краю этот показатель равен 27,37 Мбит/с. Это самые высокие результаты среди всех операторов региона, определенные на основе 946 тысяч тестов абонентов.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, эксперты Ookla® исследовали качество сервисов операторов на каждом участке площадью 5 кв. километров на всей территории РФ, где есть сотовая связь. Чтобы минимизировать влияние некорректно работающих устройств, в каждой локации анализировали сканирования минимум с двух разных аппаратов. Всего специалисты изучили более 1,3 млрд замеров с 2,2 млн уникальных устройств. МегаФон так же продемонстрировал лучший результат по этому показателю третий год подряд с момента изучения этого параметра аналитиками Ookla®.

Читайте также: МегаФон модернизировал 310 вышек связи в Краснодарском крае

«Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию. Мы расширяем зону LTE-покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг — сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ. МегаФон также продолжает внедрять технологические новшества — мы первыми на рынке запустили функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF), которая повышает доступность популярных интернет-сервисов даже в моменты пиковой нагрузки», — отмечает технический директор МегаФона Алексей Титов.