В «Атамани» на выходных пройдет праздник шашлыка. Блюдом накормят всех гостей
В Темрюкском районе 20-21 июля пройдет гастрономический праздник шашлыка (6+)
Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 20-21 июля праздник шашлыка. Всех гостей накормят мясным блюдом, а потом состоится народное голосование за самое вкусное.
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Также в программе:
- гастрономические мастер-классы по маринованию и жарке мяса и овощей;
- ярмарка ремесел;
- реконструкции традиционных обрядов;
- вечернее цыганское представление;
- огненное шоу;
- концерт кавер-группы «Народный драйв».
Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.
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