В «Атамани» на выходных пройдет праздник шашлыка. Блюдом накормят всех гостей

Краснодарский край

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  • © Фото Vladimir Chake, pexels.com
    © Фото Vladimir Chake, pexels.com

В Темрюкском районе 20-21 июля пройдет гастрономический праздник шашлыка (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 20-21 июля праздник шашлыка. Всех гостей накормят мясным блюдом, а потом состоится народное голосование за самое вкусное.

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Также в программе:

  • гастрономические мастер-классы по маринованию и жарке мяса и овощей;
  • ярмарка ремесел;
  • реконструкции традиционных обрядов;
  • вечернее цыганское представление;
  • огненное шоу;
  • концерт кавер-группы «Народный драйв».

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Как писали Юга.ру, на пляже Благовещенской косы под Анапой с 6 по 8 сентября состоится музыкально-спортивный фестиваль «Компас».

Афиша Еда Праздники Темрюкский район Фестивали

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В «Атамани» на выходных пройдет праздник шашлыка. Блюдом накормят всех гостей
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