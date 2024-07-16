На пляжах в Сочи начали штрафовать нудистов

Власти Сочи рассказали об ограничениях на пляжных территориях курорта

12 июля телеграм-канал «МЦУ Сочи» сообщил, что администрация Лазаревского района Сочи совместно с сотрудниками УВД выявляют на пляжах граждан в обнаженном виде. На курорте нашли четырех правонарушителей. Их доставили в отдел полиции и составили на них административные протоколы.

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Власти Сочи напомнили, что на пляжах курорта запрещено: находится в голом виде;

купаться в неположенных местах;

употреблять алкоголь или быть нетрезвыми;

курить;

разводить костры;

выгуливать собак;

выбрасывать мусор. Также администрация рекомендует жителям и гостям Сочи пользоваться головными уборами на солнце, пить больше жидкости и использовать солнцезащитные кремы.