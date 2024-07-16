На пляжах в Сочи начали штрафовать нудистов
Власти Сочи рассказали об ограничениях на пляжных территориях курорта
12 июля телеграм-канал «МЦУ Сочи» сообщил, что администрация Лазаревского района Сочи совместно с сотрудниками УВД выявляют на пляжах граждан в обнаженном виде. На курорте нашли четырех правонарушителей. Их доставили в отдел полиции и составили на них административные протоколы.
Курортный сбор в России могут заменить на туристический налог:
Власти Сочи напомнили, что на пляжах курорта запрещено:
- находится в голом виде;
- купаться в неположенных местах;
- употреблять алкоголь или быть нетрезвыми;
- курить;
- разводить костры;
- выгуливать собак;
- выбрасывать мусор.
Также администрация рекомендует жителям и гостям Сочи пользоваться головными уборами на солнце, пить больше жидкости и использовать солнцезащитные кремы.
Как писали ранее Юга.ру, прокуратура разрешила посещать администрацию Сочи в пляжной одежде, шортах и майках.
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