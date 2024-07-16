На пляжах в Сочи начали штрафовать нудистов

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Власти Сочи рассказали об ограничениях на пляжных территориях курорта

12 июля телеграм-канал «МЦУ Сочи» сообщил, что администрация Лазаревского района Сочи совместно с сотрудниками УВД выявляют на пляжах граждан в обнаженном виде. На курорте нашли четырех правонарушителей. Их доставили в отдел полиции и составили на них административные протоколы.

Курортный сбор в России могут заменить на туристический налог:

Власти Сочи напомнили, что на пляжах курорта запрещено:

  • находится в голом виде;
  • купаться в неположенных местах;
  • употреблять алкоголь или быть нетрезвыми;
  • курить;
  • разводить костры;
  • выгуливать собак;
  • выбрасывать мусор.

Также администрация рекомендует жителям и гостям Сочи пользоваться головными уборами на солнце, пить больше жидкости и использовать солнцезащитные кремы.

Как писали ранее Юга.ру, прокуратура разрешила посещать администрацию Сочи в пляжной одежде, шортах и майках.

Курорты и туризм Пляжи Полиция Сочи Черное море

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